Kvinne funnet død i Oslo – mann pågrepet, siktet for drap

En kvinne ble fredag ettermiddag funnet død på en adresse i Oslo. En mann med en relasjon til kvinnen er pågrepet og siktet for drap.

– Oslo politidistrikt mottok i ettermiddag opplysninger som ledet til at en voksen kvinne ble funnet død på en adresse i Oslo, heter det i en pressemelding.

Til Nettavisen forteller leder for etterretning og etterforskning, Grete Lien Metlid, at de fikk melding fra helseetatene som gjorde at de dro til boligen og fant kvinnen død.

- Informasjon videre i saken gjorde at vi iverksatte etterforskning og siktet en mann for drap.

Den siktede er en etnisk norsk mann. Han ble pågrepet et annet sted i Oslo fredag kveld.

Den siktede og den avdøde har en relasjon, men politiet vil foreløpig ikke si mer om hva slags relasjon de har, da de fremdeles jobber med å kontakte pårørende.

- Nå jobber vi med sporsikring på stedet, og vi har et håp om å kanskje få et avhør nå i kveld, og det foregår innhenting av andre opplysninger. Det er tidlig og foreløpig er mye uklart, sier Metlid.