Kvinne funnet død utendørs i Trøndelag

Politiet rapporterer om en melding om funn av en død person i Trolla tirsdag.

Saken oppdateres.

Ifølge politiet fikk de kl 11.58 tirsdag melding om at en person var funnet død i området Trolla i Trøndelag. Den avdøde er en kvinne i alderen 25- 50 år og ble funnet utendørs.

Funn på åstedet gjør at politiet ser på dette som et mistenkelig dødsfall. Politiet har startet etterforskning for å avklare om det har skjedd et straffbart forhold.

Politiet oppgir at de ønsker opplysninger og tips på telefonnummer 73 48 94 00 om bevegelser ved Bynesvegen langs sjøsiden i området fra Høvringen til Flakk. Opplysninger om parkerte biler, personer langs sjøsiden og lyder er av interesse.

Politiet jobber med identifisering av avdøde og hun vil bli obdusert i løpet av kvelden.