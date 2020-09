Kvinne funnet levende til sjøs etter å ha vært savnet i to år

Fiskerne trodde først det var en tømmerstokk som fløt nesten to kilometer unna kysten av havnebyen Puerto Colombia. Så fikk de seg et stort sjokk.

En colombiansk kvinne som skal ha vært savnet i to år ble på mirakuløst vis funnet til sjøs av to overraskede fiskere tirsdag.

Videoen av det som angivelig viser den dramatiske redningsoperasjonen går nå sin seiersgang viralt.

Det skriver blant annet New York Post.

- Takk Gud for at jeg var i live, sa Angelica Gaitan (46), som ble funnet av Roland Visbal rundt to kilometer utenfor kysten av Puerto Colombia, nord i det søramerikanske landet.

- Jeg ble født på ny

I det oppsiktsvekkende klippet, filmet av en av kvinnens redningsmenn, ser man Visbal og kameraten Gustavo manøvrere båten sin mot den flytende kvinnen.

De hadde først trodd det var snakk om drivved, fram til Gaitan plutselig løftet hånden og signaliserte om hjelp. Duoen prøvde dermed å rope både på engelsk og spansk, uten at 46-åringen skal ha maktet å svare. Rapporter vil ha det til at hun til sammen lå i vannet i åtte timer.

Da fiskerne til slutt fikk henne om bord i båten, ved hjelp av et tau bundet til en redningsbøye, skal Gaitans første ord ha vært «jeg ble født på ny. Gud ville ikke at jeg skulle dø».

FUNNET: Angelica Gaitan ble funnet i live, flytende i sjøen nesten to kilometer utenfor kysten av byen Puerto Colombia.

Etter flere mislykkede forsøk på å få startet en samtale, samt gi henne vann, startet Gaitan å gråte på kamera - tilsynelatende overveldet av følelsene den skremmende hendelsen har gitt henne.

Men etter å ha brakt kvinnen til land, hvor vennlige lokale hjalp til før hun ble sendt til sykehus, kom den sørgelige historien bak Angelica Gaitan fram.

- 20 års mishandling

Den colombianske kvinnen fortalte nemlig i et stort intervju med RCN Radio at hun for to år siden mistet kontakten med familien sin, som ikke hadde hatt den ringe anelse om hvor hun hadde vært før nå.

Videre hevdet hun at den forferdelige situasjonen hun hadde endt i, var en kulminasjon av 20 års mishandling i hjemmet av ektemannen.

- Mishandlingen startet da jeg var gravid for første gang. Han slo meg og mishandlet meg voldsomt. I min andre graviditet fortsatte overgrepet, og jeg kunne ikke komme meg unna fordi jentene mine fortsatt var små, hevdet hun.

Til tross for at Gaitan skal ha anmeldt hendelsene, arresterte politiet angivelig kun ektemannen for så å slippe ham fri 24 timer senere. Deretter fortsatte mishandlingen i hjemmet, ifølge RCN Radio.

- Jeg ville ikke leve

Tippepunktet kom i september 2018, da Gaitans ektemannen, ifølge henne selv, skal ha «knust ansiktet mitt og truet med å drepe meg». Det førte til at hun rømte hjemmefra og endte opp med å bli i byen Barranquilla i seks måneder.

Da Gaitan ikke fikk plass i et hjem for husløse, falt hun inn i dyp depresjon.

- Jeg ville ikke fortsette å leve, sa colombianeren, som senere tok en buss til stranda og «bestemte seg for å hoppe i sjøen». Derfra og ut husket hun lite etter det punktet hun ble bevisstløs.

Politiet etterforsker nå fortsatt omstendighetene rundt Gaitans forsvinning, samt redningen hennes.

Lokale medier har siden lokalisert 46-åringens datter, Alejandra Castiblanco, som sammen med søsteren for tiden samler inn penger for å flytte Gaitan til hjemmet deres i Bogotá.