En eldre kvinne har havnet under en bil ved Holmestrand.

– Det er en eldre dame som har havnet under en bil. Vi vet ikke helt hvordan dette har skjedd, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Jan Kristian Johnsrud til Nettavisen.

Han sier at de ikke vet om bilen har trillet over kvinnen, eller om hun er blitt kjørt over. Ulykken har skjedd inne på en privat gårdsplass.

– Vi er på stedet, har jekket opp bilen og driver med livreddende førstehjelp nå, sier Johnsrud til Nettavisen.

Ulykken fremstår alvorlig, opplyser politiet på Twitter.

