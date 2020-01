Kvinne i retten: - Var redd for å føle at det egentlig ikke var en voldtekt

- Jeg tenkte at det var veldig ydmykende at han hadde gjort det mot meg mens jeg sov.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Tirsdag startet den andre av totalt ni fornærmede kvinner å forklare seg i rettssaken mot kulturprofilen.

Han er tiltalt for sovevoldtekt av åtte kvinner, i tillegg til å ha hatt seksuell omgang med en jente under 16 år, som er den seksuelle lavalderen i Norge.

Kulturprofilen, en mann i 50-årene, nekter straffskyld for alle anklagene.

I retten kom det frem at den fornærmede kvinnen i 20-årene møtte kulturprofilen i 2009, da hun var 17 år.

- Redd for å føle meg gal

Dommeren lurte på om den tiltalte mannen noen gang har erkjent overgrepet mot kvinnen.

- Han har sagt at han ikke husker det, og at jeg tar feil. Men han sendte meg en SMS høsten 2016 der han skrev at han var lei seg. Han ville møtes og snakkes om det som hadde skjedd. Jeg var i tvil, og syntes det var vanskelig. Jeg var redd for at han skulle få meg til å føle meg gal. At han skulle få meg til å føle at det egentlig ikke var en voldtekt, svarte kvinnen.

SMS-en kvinnen nevnte kom få dager etter at hun hadde anmeldte saken til politiet i oktober 2016. I meldingen stod det:

«Kan vi møtes veldig snart? Jeg er veldig lei meg for alt. (...). Jeg stoler på deg og XX (en annen kvinne som anmeldte mannen, red. anm.). Hvis jeg har gjort noe galt vil jeg gjøre opp for meg.»

Kvinnen var avvisende og skrev blant annet tilbake at hun ikke orket å snakke med kulturprofilen. Kvinnen fortalte også om stadige forsøk på kontakt fra mannen.

I avhør har kvinnen forklart at kulturprofilen tok kontakt for å snakke med henne, og andre som hadde anklaget ham for voldtekt (på dette tidspunktet var det fem kvinner som hadde anmeldt ham).

- Jeg fikk inntrykk av at det var et forsøk på å redde seg selv, glatte over og bli venner igjen, sa hun i retten.

- Hadde sett puppene mine

Politiadvokat Hilde Strand ønsket å vite på hvilken måte kvinnen og tiltalte hadde møttes første gang i 2009.

- Det var på et utested som heter Fisk og Vilt (i Oslo sentrum). Jeg stod i baren og han kom bort til meg og sa at han hadde sett puppene mine. Grunnen til det var at jeg var modell på den tiden, og jeg hadde vært på en fotoshoot. Bildene endte opp med å bli solgt til et magasin, forklarte kvinnen.

Bildene kom ifølge kvinnen på forsiden av magasinet, og ble publisert tre dager atter at hun fylte 18 år.

Kvinnen fortalte også, i likhet med den første fornærmede kvinnen, om rykter som gikk i deres miljø om kulturprofilen.

- Jeg hadde hørt at tiltalte var glad i unge jenter, og at jeg aldri måtte dra på nachspiel hos ham. Jeg var også opptatt av at jeg skulle holde meg unna ham. Det var flere som sa at jeg måtte passe meg for ham når man er veldig ung jente.

I retten kom det også frem at kvinnen og mannen ble gode venner, til tross for at hun var i tenårene, og han betydelig eldre. Aldersforskjellen på kvinnen og mannen er over 20 år.

- Han fikk meg til å føle meg interessant. Jeg syntes det var urettferdig at han fikk et stempel som en fyr som ikke var så bra. Han var raus, snill og oppmerksom. Jeg fikk et godt inntrykk av ham, selv om han hadde dårlig rykte.

Kvinnen har anslått at den påståtte voldtekten mot henne skal ha skjedd i 2013, men hun utelukker ikke at det kan ha skjedd året før, noe som ble tema fra forsvaret i retten. Kvinnen forklarte seg også om sin opplevelse av hendelsen.

- Det skjedde om morgenen, jeg hadde overnattet hos tiltalte, og våknet av at han forgrep seg på meg. Så jeg dyttet ham bort, så sluttet han, sa kvinnen i retten.

- Veldig ydmykende

Den påståtte voldtekten skal ha skjedd hjemme hos mannen. Den fornærmede kvinnen husker ikke om det var andre til stede hos mannen kvelden før. I retten kunne hun heller ikke å svare for hva de hadde gjort den kvelden.

- Da jeg våknet neste morgen var det bare oss to i leiligheten. Jeg husker ikke om jeg drakk alkohol, men jeg regner med det. Vi pleide å drikke alkohol da vi var sammen, sa kvinnen i 20-årene.

Hun fortalte også at det ikke hadde vært noen seksuell kontakt som kunne lede til seksuell omgang. Det hadde heller ikke vært noen flørting eller kyssing.

- Hvordan forholdt du deg til det som skjedde? spurte politiadvokat Strand.

- Jeg tenkte at det var veldig ydmykende at han hadde gjort det mot meg mens jeg sov. At han hadde utnyttet meg var veldig ydmykende. Jeg bestemte meg for ikke å tenke på det igjen.

Verken kvinnen eller mannen snakket om det som hadde skjedd den påfølgende morgenen.

- Jeg oppførte meg som om ingenting hadde skjedd. Det samme gjaldt ham. Jeg syntes det var ydmykende fordi jeg plutselig var en av de jentene. Samtidig tenkte jeg det var feil, men trodde ikke det var et overgrep. Og hvis det var et overgrep så ville det gjort meg til et offer. Jeg orket ikke å være et offer. Det gikk ikke opp for meg før senere at det som skjedde ikke var greit.

- Jeg følte på skyld, skam, ansvarsfølelse, og tenkte på alle de andre unge jentene som hadde vært på nachspiel med kulturprofilen. Jeg skammer meg over at det først var nå (høsten 2016, red. anm.) det gikk opp for meg hva som foregikk.

Kvinnen brøt ut i gråt da hun fortalte om et yngre familiemedlem.

- Før jeg bestemte meg for å anmelde fortalte lillesøsteren min, som er den viktigste personen i livet mitt, at kulturprofilen hadde tatt kontakt med henne og invitert henne på middager. Tanken på at han skulle gjøre det samme mot henne var så fæl, sa kvinnen og brøt ut i gråt.

- Var fortsatt glad i ham

I avhør har kvinnen forklart at kulturprofilen var avslappet dagen derpå for det påståtte overgrepet, og at dette påvirket henne til å tenke at det ikke var så ille, og at det ikke var så traumatisk. I retten forklarte hun seg om store utfordringer med å fungere i det daglige i tiden før hun anmeldte saken til politiet i oktober 2016.

Tiden etter anmeldelsen har også vært tung, og kvinnen har blant annet vært sykmeldt for jobb, og fått psykologbehandling. I retten forklarte hun seg flere ganger med gråtkvalt stemme. I tillegg måtte hun avbryte sin forklaring på et tidspunkt da hun brøt ut i gråt.

Det preget henne så mye at retten besluttet å ta en pause.

Kvinnen gikk spørsmål om hva som var bakgrunnen for at det gikk flere år før hun anmeldte saken. Før hun svarte tok hun en pustepause.

- Det satt langt inne å erkjenne at jeg var blitt utsatt for et overgrep. Da ble jeg et offer. Det stred mot alt jeg identifiserte meg med, som sterk og usårbar. Jeg hadde et anstrengt forhold til alt som var svakt. I tillegg sytnes jeg det var ydmykende at det var kulturprofilen som hadde gjort noe jeg ikke hadde kontroll over.

- Jeg var fortsatt glad i ham. Det var vanskelig å skulle anmelde, og ta stilling til om jeg ville at han skulle straffes, og å søke om erstatning. Jeg hadde ikke lyst å få penger for dette.

Kvinnen fortalte også om nachspiel der personer brukte kokain og MDMA (partydop, red. anm.), men at hun ikke tok dette sammen med den tiltalte mannen.

- Jeg var redd for å bli sett på som en av de jentene som var på kokain-nachspiel, eller MDMA-nachspiel hos tiltalte. Jeg husker jeg så det ble tatt mye MDMA på de festene hos ham.

- Jeg var 19 og for gammel

- Kan du forklare hva du mener med hvem «disse jentene» er? spurte politiadvokaten.

- De jentene som var på de festene hadde rykte på seg for å være på fester med eldre menn. Jeg syntes det var flaut. Jeg ville ikke bli sett på som en av de jentene han utnyttet, sa kvinnen gråtkvalt i retten.

- Var det hendelser du reagerte på på disse festene?

- Jeg husker veldig godt en gang da jeg var 19 år og var på nachspiel, så var det ganske mange yngre folk der. De yngste gikk på ungdomsskolen, eller første året på videregående skole. Jeg husker at jeg tenkte at jeg var for gammel til å være der. Det var en rar følelse da jeg var så ung selv, sa kvinnen.

Hun fortalte også til retten at tiltalte heller ville henge med «kids», fordi han syntes folk over 25 år var kjedelige.

- Han følte seg mer komfortabel med unge folk, spesielt jenter.