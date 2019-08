Kvinne måtte føde alene i fengsel - uten assistanse

En kvinne (27) i Denver County fengsel i USA måtte føde alene på cellen sin, uten hjelp fra sykepleiere eller andre. Hele seansen skal ha blitt fanget på overvåkningskamera.

Dette kommer fram av et føderalt søksmål som ble levert onsdag denne uken, ifølge NBC News.

Diana Sanchez måtte føde sønnen sin helt alene den 31. juli i år, på det som «burde vært en av de lykkeligste dagene i livet hennes», står det i søksmålet som U.S. District Court i Denver har mottatt, skriver TV-kanalen.

I stedet for å være en god dag, ble det en skrekkelig dag med «unødvendig smerte og ydmykelse som sliter på henne fortsatt», skal det komme fram av søksmålet.

Prøvde å be om hjelp

Det er byen og fylket Denver, helse- og sykehusmyndigheten i Denver, to sykepleiere og fire fengselsbetjenter som er saksøkt av kvinnen.

Kvinnen sitter fengslet grunnet identitetstyveri, da hun skal ha skrevet ut en sjekk fra søsterens konto, opplyste advokaten hennes til NBC News.

Ifølge søksmålet skal kvinnen ha informert ansatte i fengselet og sykepleiere i Denver Health minst åtte ganger om at hun opplevde sammentrekninger på morgenen den dagen hun fødte.

- I stedet for å gi Sanchez og babyen hennes øyeblikkelig medisinsk hjelp, valgte de en «vente og se»-tilnærming til deres omsorg, selv om det var åpenbart at fødselen hennes var i gang og at hun trengte øyeblikkelig legehjelp, heter det i søksmålet.

Har endret retningslinjene

Kvinnen skal ikke ha fått medisinsk hjelp før et kvarters tid etter gutten var født, og fikk heller ikke hjelp fra fengselspersonell.

- Vi har sympati med alle som sitter i fengsel mens de er gravide, inkludert frøken Sanchez, skal Daria Serna, en talsperson for politiet i Denver, ha uttalt torsdag ifølge NBC News.

Videre skal hun ha sagt at de nå har endret retningslinjene for å sikre at andre gravide som sitter fengslet blir fraktet til sykehuset umiddelbart når fødselen er i gang.

Helse- og sykehusmyndigheten i Denver har ikke ønsket å kommentere saken da dette er en pågående juridisk sak.