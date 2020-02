Kvinne med barnevogn påkjørt

En kvinne med barnevogn er påkjørt i Flateby i Enebakk.

- Vi har nettopp kommet på stedet. Der er det en kvinne som er påkjørt. Hun virker tilsynelatende hardt skadet og blir tatt hånd om av helsepersonell på stedet, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Atle Vesttorp, til Nettavisen.

Politiet sier at barnet fremstår som uskadet.

- Det var også et barn i en barnevogn. De første meldingene er at barnet er ok. Det er fortsatt veldig tidlig, sier han.

Romerikes Blad skriver at ulykken skjedde på Årnesvegen mellom Flateby og Fjerdingby.

– Personen skal ha gått langs veien og blitt påkjørt. Tilbakemelding fra stedet er at fotgjengeren ikke er ved bevissthet og at luftambulansen er på stedet, opplyser operasjonsleder Atle Vesttorp i Øst politidistrikt til rb.no.

Kort tid senere melder politiet at kvinnen er ved bevissthet.

Politiet foretar avhør av fører og vitner på ulykkesstedet på fylkesveien mellom Flateby og Nordby. Veien er midlertidig stengt på stedet.