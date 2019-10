Kvinne med kuttskader i arm etter voldshendelse på Ammerud

Nødetatene rykket lørdag morgen ut til en blokk på Ammerud i Oslo etter en mulig voldshendelse. I en leilighet ble det funnet en kvinne med kuttskader i en arm.

Det opplyser operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet har kontroll på to personer i forbindelse med hendelsen. Det to personene var på vei vekk fra stedet. Ifølge operasjonslederen var det flere personer i leiligheten hvor hendelsen skjedde. Hendelsesforløpet er uklart.

– Vi driver og nøster i hva det er som har skjedd, sier han.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 7.15.

Klokken 9.56 skriver politiet at det fremdeles er uklart hva som har skjedd, men at mye tyder på at tre personer har oppsøkt en leilighet og utøvd vold.

- Vi har søkt etter de tre, men foreløpig uten resultat, skriver de.

Seks personer skal ha vært tilstede i leiligheten. En mann skal vært slått med hammer i hodet, i tillegg til den skadde kvinnen.

Kvinnen, som kjøres til legevakt, skal også ha utøvd vold mot politiet og blir anmeldt, skriver de.

- Politiet er fortsatt på adressen og foretar åstedsundersøkelse.