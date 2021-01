Kvinne mishandlet ukjent 93-åring - slapp fengsel

I en time mishandlet den 55 år gamle kvinnen den 93 år gamle damen. I tillegg gikk hun til angrep på politiet. Nå er hun dømt til samfunnstraff.

Hendelsen skjedde på Nordstrand i Oslo langfredag 2019. Den 93 år gamle damen er i dag død. Overfallet skal ikke ha hatt sammenheng med dødsfallet.

Før kvinnen døde, forklarte hun seg om det brutale overfallet hun opplevde den aktuelle fredagen.

Cirka klokken 22 hadde det ringt på døren i eneboligen på Nordstrand. «Fornærmede gikk ut og spurte om det var noe hun kunne hjelpe med. Da spratt det opp en person som gikk rett mot fornærmede, tok tak i skulderen hennes, dyttet henne hardt inn i huset og slengte henne i gulvet med full kraft» står det i dommen fra Oslo tingrett.

- Kald og usympatisk

I timen som fulgte ble 93-åringen slått flere ganger i hodet og halsen med knyttet neve, mens 55-åringen ropte «faens drittkjæring» og lignende. Mellom rundene med mishandling, gikk 55-åringen rundt i huset. 93-åringen klarte å krype bort til telefonen og utløse trygghetsalarmen. Alarmsentralen tilkalte politiet som ankom huset mens mishandlingen pågikk.

Politiet som ankom åstedet, beskrev 55-åringen som svært kald og usympatisk. Hun smilte og lo, og hadde det politiet oppfattet som en hoven og ekkel holdning. Hun svarte greit for seg og var kontaktbar, og sa at hun skulle lage et helvete for politiet som hadde ankommet. Hun er også dømt for å ha gått til fysisk angrep på politiet etter å ha blitt pågrepet.

Absurd og uforståelig

Overfallet på Nordstrand fremstår som fullstendig uforklarlig. Den 55-år gamle kvinnen hadde aldri møtt 93-åringen tidligere. Den domfelte kvinnen bor på Jessheim, og hadde vært ute i familiemiddag tidligere på kvelden. Hun og ektemannen hadde endt kvelden på Egon ved Sæterkrysset på Nordstrand. Der hadde de til slutt blitt nektet servering på grunn av utagerende oppførsel. På vei hjem hadde kvinnen blitt borte for ektemannen. Han trodde hun hadde gått tilbake til Egon for å drikke mer.

Det hadde kvinnen ikke. Istedenfor hadde hun havnet utenfor hjemmet til den 93 år gamle kvinnen, som bodde noen hundre meter fra restauranten. Hun husker selv ikke hendelsen.

Dommen i Oslo tingrett konkluderer med at kvinnens handlinger fremstår som absurde og uforståelige, og at den bærende årsaken til hennes handlinger, er inntak av alkohol.

Slapp fengsel

Rettspraksis tilsier at handlinger utført i selvforskyldt alkoholrus, skal anses som utført i edru tilstand. Altså: Kvinnen må selv bære ansvar for å ha drukket seg fra sans og samling, slik at hun mishandlet 93-åringen.

Påtalemyndigheten la derfor ned påstand om fengsel i fem måneder for overfallet på 93-åringen og politiet. Hun er også dømt for et overfall på politi som skjedde etter den aktuelle hendelsen i 2019.

Oslo tingrett mener at kvinnen bør slippe fengselsstraff. Årsaken er at hun har begynt på rehabilitering, og at hun har kommet i arbeid.

«En soning på nåværende tidspunkt vil kunne ødelegge hennes videre fremgang og virke svært destruktivt. Gjennom en samfunnsstraff vil hun derimot kunne få støtte til å fortsette rehabiliteringen og avstå fra alkoholbruk. Det vil også gjøre det lettere å fortsett med en utdanning som hun ønsker» skriver Oslo tingrett.

Hun ble derfor dømt til 150 timer samfunnstraff, og til å betale 40.000 kroner i erstatning til dødsboet etter kvinnen.

Politiadvokat Børge Andre Kristiansen, som aktorerte saken for retten, sier at påtalemyndigheten ikke har tatt stilling til om dommen skal ankes, men at det blir vurdert før ankefristen går ut 25. januar 2021.

