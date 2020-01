Kvinne nektet å gå om bord i fly på grunn av «for dristig» antrekk

Trodde hun ble stoppet fordi billetten var for krøllete. Den egentlige årsaken til United Airlines fikk Andrea Worldwide til å rase.

Historien til Andrea Worldwide går nå viralt etter at den amerikanske kvinnen ble nektet å gå om bord et United Airlines-fly.

Flyselskapet mente nemlig hun var uanstendig antrukket, ifølge CBS Denver.

Worldwide, som har Platinum-medlemskap i United Airlines fordi hun reiser så ofte med selskapet, mener hendelsen har fått henne til å revurdere ting.

Det var flysmart24.no som først omtalte saken her til lands.

- Fryktelig

Flyselskapet skal ha satt i gang undersøkelser og tilbudt forretningskvinnen kompensasjon. Dette har hun derimot avslått og heller bedt United Airlines ha det så godt.

Worldwide skulle reise fra Denver tidligere i januar, for å besøke kjæresten i Puerto Rico, men ble stanset av flypersonalet da hun ankom gaten.

- Jeg reiser den ruten hver 10. eller 14. dag, så jeg reiser ganske ofte, fortalte hun til CBS.

RASER: Andrea Worldwide forteller hun er rasende etter opplevelsen med United Airlines. Foto: Privat / Facebook

Mens de andre passasjerene flikk slippe om bord, ble hun selv overraskende bedt om å trekke til side av en mannlig ansatt.

Worldwide fikk få svar på hvorfor akkurat hun, som førsteklasses billettinnhaver og Platinum-medlem, ikke fikk gå videre, men la merke til at de United-ansatte mønstret henne og snakket om henne.

- Det var en fryktelig opplevelse. Jeg følte meg ydmyket og at alle stirret på meg, fortalte hun.

- Kan ikke sammenlignes

Etter hvert fikk hun vite at det var toppen hennes, som hadde et hullete mønster - slik at undertøyet var synlig, de ansatte hadde reagert på.

Amerikaneren hadde derimot dekket toppen til med et skjerf, samt en cardigan over. Utenom det var hun lett kledd, noe hun alltid hadde foretrakk på avganger som inkluderte nattflyvning.

Worldwide mener også hun har hatt på det samme før uten at det var noe problemer.

Til slutt slapp flyselskapet henne ombord, hvor hun også ble tilbudt et gavekort på 200 dollar. Den takket hun derimot nei til på flekken.

- 200 dollar kan ikke engang sammenlignes med skammen jeg følte, og hvis andre kvinner er nødt til å oppleve dette vil jeg heller at verden skal få vite det, sa Worldwide.

Tar kontakt

United Airlines har reagert på hendelsen og opplyser at de vil ta kontakt med henne personlig for å finne ut mer av hva som skjedde.

- Vi er opptatt av at alle reisende skal følge seg velkommen og ha en god reise med oss, sier en talsperson for selskapet.

Worldwide selv ber andre amerikanske passasjerer om å tenke seg om to gagner før de velger å fly med United Airlines.