Kvinne og mann falt fra veranda i tredje etasje

En kvinne og en mann, begge i 20-årene, falt i natt fra tredje etasje under en privat sammenkomst på Bragernes.

(DRAMMENS TIDENDE): Det gikk galt under en sammenkomst på Bragernes natt til lørdag. Like før klokken halv tre meldte politiet at de hadde rykket ut til en privatbolig på Bragernes.

Her gikk det dobbelt galt da to personer falt fra verandaen i tredje etasje. Begge de involverte er i 20-årene, og det var kvinnen som falt først.

– Personen har på en eller annen måte klart å ramle ned fra verandaen i tredje etasje. Så har en annen person forsøkt å komme henne til unnsetning. Han har så mistet taket, og ramlet ned derfra, sier Jannike Dystland, oppdragsleder i Sørøst politidistrikt.

Ifølge beskrivelser gitt til politiet har den mannlige parten hatt et større fall enn den kvinnelige.

– Hun har nok ikke falt helt ned til bakkenivå da hun landet på et utspring. Mannen falt først på utspringet og deretter bakken. Han hadde nok et litt høyere fall, sier hun.

Hun kan ikke si noe om hvor mange mennesker som var til stede, men det var flere vitner til den dramatiske hendelsen. Deres forklaringer støtter oppunder om at dette har vært et uhell, og politiet mistenker ikke at det ligger noe kriminelt bak hendelsen.

– Flere på stedet bekrefter at det er snakk om et ulykkestilfelle, sier Dystland. Politiet oppretter uansett en undersøkelsessak.

Politiet kan ikke si noe detaljert om skadeomfanget, men både kvinnen og mannen, som altså begge er i 20-årene, var våkne da ambulanse og politi kom til stedet.

– Begge er tilsett av helse på stedet og tatt med for videre undersøkelser, opplyser Dystland. Kvinnen ble kjørt til legevakta, mens mannen ble fraktet til enten sykehus eller legevakt. Dette kan ikke politiet gi et sikkert svar på lørdag morgen.