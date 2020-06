Kvinne om drapssiktet politimann: - Jeg visste hvilket monster han er

Drapssiktede Derek Chauvin (44) har fått 18 klager mot seg som politimann, men 16 av dem holdes hemmelig. Kvinne forteller at hun ble forskrekket da navnet på nytt dukket opp i media.

NEW YORK (Nettavisen): Ifølge Business Insider har Derek Chauvin, mannen som er siktet for drapet på George Floyd, fått 18 klager på seg i jobben som politimann siden 2001.

Bare to av disse klagene er kjent, de resterende har ikke blitt kjent for offentligheten.

«Beviset på et ødelagt system»

Avisen skriver at samtlige klager og anmeldelser mot politiet skal behandles av et styre som er oppnevnt av de lokale myndighetene. Men et tidligere medlem av dette styret, Kenneth Rance, sier til avisen at disse møtene sjelden finner sted, og han mener denne svikten vitner om et system som har kollapset.

Rance opplyser at de som har levert formell klage på politifolkene sjeldent kalles inn til disse møtene, og at de som sitter i styret heller ikke får noen oppfølgning på om deres anbefalinger blitt tatt til følge.

- Mangelen på kommunikasjon innad i avdelingen er ikke veldig god, for å si det mildt, sier Rance til Business Insider, og mener denne systemsvikten er «beviset på et ødelagt system».

- Dårlig oppførsel og overdreven bruk av makt

Derek Chauvin begynte å jobbe som politimann i 2001, da han var 25 år gammel. Før det hadde han jobbet som sikkerhetsvakt og kokk på McDonalds. I perioden 1996 til 2000 hadde han også vært militærpoliti stasjonert i både Rochester, Minnesota, og Hohenfels i Tyskland.

Bildet viser de fire som deltok under pågripelsen av George Floyd, og som alle er pågrepet etter å ha fått sparken fra politiet. F.v.: Derek Chauvin, Alexander Kueng, Thomas Lane og Tou Thao. Mens Chauvin er siktet for forsettlig drap, er de tre andre siktet for medvirkning til drap. Foto: Hennepin County Sheriff's Office via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Politimannen bodde ifølge Business Insider i forstaden Oakdale i St. Paul, et område som består av 77 prosent hvite, og Chauvin var også en del av de 92 prosentene fra politiet i Minneapolis som bor utenfor bygrensene, ifølge Star Tribune.

Informasjon CNN og Insider har hentet inn viser at Chauvin hadde en lang rekke klager på seg etter nesten to tiår som politimann, både når det gjelder påstander om dårlig oppførsel og overdreven bruk av makt.

Fikk skriftlig irettesettelse

Chauvin skal ha fått 18 klager mot seg som politimann på de 19 årene han jobbet i politiet. Ifølge CNN og Insider er det to av disse klagene som endte med en disiplinærsak. Bare en av disse sakene er blitt kjent og det dreier seg om en kvinne som ble stoppet av Chauvin da hun hadde kjørt litt over 15 kilometer i timer for fort med bilen.

Den aktuelle kvinnen, Melissa Borton, har fortalt Los Angeles Times at hun sendte inn klage på Chauvin etter denne hendelsen som fant sted i 2007, og som endte med at politimannen fikk en skriftlig irettesettelse.

Kvinnen var på vei hjem fra butikken med sitt spedbarn og bilen da hun ble stoppet av Chauvin og en kollega. De to kom mot bilen og strakte seg inn i bilen «uten å si et ord» og låste opp bilen, dro henne ut og plasserte henne inn i politibilen. Etter 15 minutter ble hun løslatt.

Saken endte med at Chauvin fikk kritikk fordi «det ikke var nødvendig å fjerne klageren fra bilen».

16 ukjente klager

De resterende 16 klagene mot Chauvin ble til slutt lagt bort uten reprimande. Minneapolis Police Department har derimot ikke gått ut med noen detaljer om hva klagene går i eller hvorfor de ble lagt bort. De er heller ikke blitt kjent i ettertid, etter siktelsen mot Chauvin for drapet på Floyd.

Ifølge Star Tribune har Chauvin også blitt hyllet for sin innsats i politiet. Både i 2008 og 2013 fikk han ros fra to kvinner, etter at han håndterte to tilfeller av vold i hjemmet. I 2008 fikk han også Medal of Commendation etter at han avvæpnet en mann på et av sine kveldsskift som sikkerhetsvakt.

- Mannen er et monster

Star Tribune skriver at Chauvin fikk Medal of Valor i 2006 etter en dødelige skyteepisode, der politiet tok livet av Wayne Reyes.

Det er ifølge Washington Post uklart nøyaktig hvem som skjøt og drepte Wayne Reyes, men Chauvin var involvert i episoden.

Totalt skjøt seks politimenn mot Wayne Reyes i 2006, etter at skal ha hadde knivstukket to personer og dratt frem en hagle. Reyes ble skutt flere ganger og døde, og saken endte til slutt med at en jury mente at politiet handlet berettiget, ifølge The Mercury News.

Datteren til Wayne Reyes, Leanne, har uttalt til The Washington Post at hun ble forskrekket da navnet til Chauvin på nytt dukket opp i media i forbindelse med George Floyd-saken.

- Jeg visste allerede hvilket monster den mannen er. Og alt jeg kunne føle var sorg over at dette hadde skjedd igjen, sier hun til avisen.