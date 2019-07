Kvinne over bord fra cruiseskip - plukket opp fra sjøen

Én kvinne falt over bord fra et cruiseskip i Skagerak, i området mellom Norge og Danmark. Kvinnen er i 70-årene og ble fløyet til Danmark etter hun ble funnet i sjøen.

Kvinnen falt over bord fra cruiseskipet MSC Meraviglia.

– Vi vet ikke noe om helsetilstanden. Det er en utenlandsk statsborger – en kvinne, det er det vi vet. Redningsaksjonen er avsluttet, sier redningsleder Børge Galta ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB i 16-tida fredag ettermiddag.

12 grader i vannet

– Vi fikk melding om at et stort cruiseskip hadde mistet en på sjøen. Skipet er i norsk farvann, så det er vi som har ansvaret for koordineringen av redningsaksjonen, sier redningsleder Børge Galta ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Et redningshelikopter fra Danmark bisto i aksjonen, i tillegg til flere fartøy som befant seg i området.

Det skal dreie seg om et stort cruiseskip med opptil 6.000 passasjerer, ifølge redningslederen.

Det skal ha vært 12 grader i vannet ifølge NRK, som skriver at personen som falt over bord var passasjer på et cruiseskip på vei til Kiel i Tyskland.

RUTA TIL SKIPET: Én person falt over bord fra cruiseskipet MSC Meraviglia i Skagerrak fredag. En større redningsaksjon ble iverksatt, før et dansk redningshelikopter gjorde funn av en person. Skjermdumpen viser ruta til cruiseskipet. Foto: marinetraffic.com / NTB scanpix

Ukjent tilstand

Klokken 15 fredag ettermiddag skrev Redningssentralen på Twitter at søket i Skagerak er avsluttet etter at personen ble funnet i sjøen.

HRS Sør-Norge skrev at det var et dansk redningshelikopter som bekreftet funn av en person i sjøen. Tilstanden er ukjent. Det danske redningshelikopteret returnerer til Aalborg med pasienten.

NRK skriver at det var en mann i 70-årene som falt over bord på cruiseskipet.

I redningsaksjonen var det både fiskefartøyer, handelsskip og dansk redningshelikopter som deltok i søket etter personen. Redningsskøyte fra Norge ble også varslet, skrev Hovedredningssentralen Sør-Norge på Twitter klokken 14.57.

Hovedredningssentralen på Sola fikk melding om hendelsen kl. 12.45.