Kvinne pågrepet og siktet for knivstikking i Bergen

En mann i 40-årene er innlagt på sykehus etter at han ble knivstukket i Bergen natt til søndag. En mistenkt kvinne er pågrepet i saken.

Politiet fikk melding om hendelsen i Indre Arna klokken 3.39.

– Vi fikk melding fra et vitne som fortalte at han hadde fått en mann på døren som fortalte at han var knivstukket. Vi bevæpnet oss og rykket ut og pågrep kvinnen like i nærheten. Det er en relasjon mellom de to, de er ikke ukjente for hverandre, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt til NTB.

Han opplyser at begge vil bli avhørt så raskt det lar seg gjøre. Mannen var bevisst da han ble sendt til sykehus.

