Kvinne savnet etter brann i bolighus i Rendalen

En kvinne er savnet etter at det mandag kveld brøt ut brann i en bolig i Åkrestrømmen i Rendalen kommune. Politiet venter på egnet utstyr til å søke i huset.

Åstedsundersøkelsen begynner først onsdag, til tross for at brannen var slukket tirsdag morgen. Huset skal være isolert med asbest.

– Vi må ha egnet utstyr for å søke i huset og får ikke det opp i dag. Vi holder vakt i natt, men får ikke gjort stort annet, sier operasjonsleder Kjartan Våge i Innlandet politidistrikt til NTB.

Til VG opplyser politiet sent tirsdag kveld at det er «indikasjoner på at den savnede kan være på branntomta.»

Den savnede er en kvinne i 80-årene. Pårørende er varslet. En annen person kom seg ut av huset, men har fått i seg en del røyk og er kjørt til sykehus i Tynset for oppfølgning av røykskader.

Politiet fikk beskjed om brannen klokken 22.48 mandag kveld.

