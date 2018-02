Kvinne skadd da bygning raste sammen på Lillehammer Camping

En kvinne ble lettere skadd da en bygning på Lillehammer Camping raste sammen onsdag kveld.

Det var rundt 40 personer inne i bygningen da taket kollapset.

– Takkonstruksjonen har rast sammen, trolig på grunn av snø på taket. En kvinne ble lettere skadd da hun fikk en bjelke over seg. Hun er tatt hånd om av helsepersonell, sier politiets operasjonsleder Atle B. von Obstfelder til NTB.

Det var et dansearrangement på stedet onsdag kveld. For sikkerhets skyld tilkalte politiet en lavinehund som søkte i området. Klokken 22.15 opplyste politiet at bygningen var gjennomsøkt, og at det ikke ble funnet personer der.

Danselærer John Sønsteli forteller til NTBs fotograf på stedet at han holdt dansekurs da de plutselig hørte et smell.

– Det var et digert smell, og vi skjønte at det bare var å komme seg ut, sier han.

Det er store snømengder i Lillehammer-området for tiden. Mandag morgen ble det målt hele 132 centimeter snø på målestasjonen til Meteorologisk institutt på Biri. Det er ny rekord. Målestasjonen har ført målinger sammenhengende fra 1897 og fram til i dag, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Bygningen som raste sammen, var i sin tid administrasjonsbygget til Dampsaga i Lillehammer.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 21.04.

