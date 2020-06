Kvinne skal ha blitt voldtatt av to naboer

Politiet gikk til væpnet aksjon søndag ettermiddag.

Telemarksavisa (krever abonnement) skriver at voldtekten skal ha skjedd i et leilighetskompleks natt til søndag. Avisen har snakket med politiadvokat Andreas Haugen, men han ønsker ikke å si noe for øyeblikket.

– Det er tidlig i etterforskingen og jeg kan ikke si noe mer nå, sier politiadvokaten til Telemarksavisa.

Til Nettavisen bekrefter Haugen at to menn er pågrepet i saken.

- To menn skal avhøres så fort som mulig, men jeg ønsker ikke si noe mer utover det. Det jeg kan si er at den fornærmede er en kvinne i 30-årene, og at hendelsen skal ha skjedd i Grenland. Men foreløpig har vi for lite informasjon om hendelsesforløpet, til at jeg ønsker å gå ut med mer informasjon, forteller Haugen.

Han vil heller ikke si noe mer om hva slags type leilighetskompleks det er, eller om det finnes en relasjon mellom de to mennene og den fornærmede i saken.