Kvinne strandet på holme i tre dager uten vann

En kvinne har blitt reddet fra Furuholmen på Hvaler etter å ha vært strandet i tre døgn.

En kvinne i 50-årene har blitt hentet av en tilfeldig forbipasserende på Furuholmen i Fredrikstad ved 19.30-tiden tirsdag kveld, det melder Øst politidistrikt på Twitter.

En forbipasserende fritidsbåt observerte en kvinne som sto og ropte om hjelp på holmen rundt 20-tiden tirsdag kveld. Kvinnen skal ha blitt sluppet av på øya for tre dager siden og har ikke klart å komme seg til fastlandet i etterkant. Hun signaliserte også at hun ikke hadde tilgang på vann, samt at hun hadde vært alene på øya i flere dager, det skriver Fredriksstad Blad (For abonnenter).

Kvinnen skal ha vært uten vann de tre dagene på holmen, og er nå kjørt til legevakten for en sjekk.

– Hun ble i kveld plukket opp av en båt og kjørt inn til Fredrikstad før vi rakk å komme til holmen, og ble deretter overtatt av helsepersonell. Hun er nå kjørt til legevakten for sjekk, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Tom Sandberg til VG.

Kvinnen skal være forvirret og tørst, men i tilsynelatende god fysisk tilstand utover dette.