Kvinne tatt som gissel etter væpnet ran i Kragerø

To gjerningsmenn tok med seg en kvinne i en bil.

Sør-øst politidistrikt fikk melding om hendelsen i 18.15-tiden søndag kveld.

- Kragerø 18:15 Politiet fikk melding om væpnet ran av person på en adresse. To gjerningsmenn tok kvinnelig gissel med seg i kjøretøy. Bilen er stanset i tilknytning til E18 nord for Kragerø. To menn pågrepet - en kvinne uskadd. Ingen andre personskader. Oppdateres, skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Klokken 19.37 skriver politiet at de tror gjenstander har blitt fjernet fra bilen.

- Det er muligens kastet våpen og eller andre gjenstander ut fra kjøretøyet på E18 nordover ifb med hendelsen. Politiet undersøker dette nå og ønsker tips. Oppdateres, skriver politiet på Twitter.

Politiet bekrefter overfor VG at ranerne hadde med seg skytevåpen.

– Gjerningsmennene hadde skytevåpen. Den fornærmede er en kvinne som er blitt ranet og tatt som gissel, sier operasjonsleder Øystein Eikedal til avisen.

– Hvis noen skulle finne gjenstander som kan stamme fra bilen vi har stoppet, bes de ringe politiet, skriver operasjonslederen på Twitter.

Politiet mener det kan være snakk om både våpen og andre gjenstander som er blitt kastet ut av kjøretøyet.