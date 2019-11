Kvinne tiltalt for å ha gått toppløs hjemme

En kvinne i USA er tiltalt for å ha gått toppløs hjemme foran sine stebarn.

NEW YORK (Nettavisen): En dommer i Utah må nå avgjøre om en kvinne brøt loven da hun gikk toppløs hjemme i sitt eget hjem, melder The Salt Lake Tribune.

Tilli Buchanan (28) ble i februar i år tiltalt for tre tilfeller av forseelse for seksuell krenkelse overfor barn, etter at hun skal ha avdekket brystene sine overfor sine stebarn for flere år siden.

Les også Ammekritikken hagler mot den svenske toppbloggeren etter dette bildet

Ryddet i garasjen toppløs

Tilli Buchanan drev og ryddet ut fra garasjen da hun tok av seg på overkroppen foran sine stebarn som var 9, 10 og 13 år gamle.

Da barna spurte hvorfor hun ikke gikk med en overdel, fortalte Tilli Buchanan stebarna at hun er en feminist og at alle burde få lov til å gå rundt i sitt eget hus med huden bar, ifølge Deseret News.

Les også Ulrikke Falch la ut toppløse bilder på Instagram

- Hvis vi taper denne saken så havner hun opp i registeret over seksuelle lovforbrytere sammen med de som voldtar barn og lignende. Omfanget av en straff i denne saken er enorm, sier en av kvinnens advokater, Randy Richards.

28-åringen møtte på tirsdag i retten i Utah for å svare på tiltalen sammen med sine to advokater.

Tilli Buchanan (28) ble i februar i år tiltalt for tre tilfeller av forseelse for seksuell krenkelse overfor barn, etter at hun avdekket brystene sine overfor hennes tre stebarn for flere år siden. Foto: Leah Hogsten/The Salt Lake Tribune via AP

Den andre advokaten, Leah Farrell, kommer fra American Civil Liberties Union of Utah. Farrell argumenterte i retten med at loven slik den er i dag er diskriminerende overfor kvinner, og mener at loven må endres.

Tilli Buchanans advokater har nemlig argumentert med at kvinnens ektemann også kledde av seg da de jobbet i garasjen. De to drev med isolasjonsarbeid i garasjen, da de kledde av seg. Men hennes ektemann ble ikke tiltalt i saken.

Les også Pamela Andersons dristige bilder på Twitter skaper reaksjoner

Advokatene har derfor bedt dommeren om å gjøre to ting: Avvise tiltalen for forseelse i forbindelse med at hun tok av seg på overkroppen, og å endre loven i Utah.

Ifølge The Salt Lake Tribune risikerer den 28 år gamle kvinnen fengsel, og kan samtidig have på en listen over seksuelle lovforbrytere i ti år.

Dommeren i saken er forventet komme med en avgjørelse i løpet av to måneder, skriver avisen.