Kvinne tiltalt for ærekrenkelser etter metoo-sak

Metoo-beskyldningene mot rikspolitiker Stefan Nilsson fikk mye oppmerksomhet. Nå er hans partikollega tiltalt etter å ha spredd grove beskyldninger.

Stefan Nilsson var representant i svenske Riksdagen for Miljöpartiet. Under den såkalte metoo-høsten ble han anklaget for å ha seksuelt trakassert kvinner i årevis. Det var også påstander om at Nilsson hadde forgrepet seg på et barn.

En kvinne fortalte om den angivelige hendelsen på Twitter. Nå er denne kvinnen tiltalt for ærekrenkelser, ved å ha spredd grove beskyldninger.

- Det er grunn til å ta ut tiltale, ikke minst med tanke på konsekvensene dette har fått, sier påtaleansvarlig Henrik Olin ved den særskilte påtalemyndigheten til SVT Nyheter.

I tiltalebeslutningen står det at lovbruddet anses som grovt da innholdet og den omfattende spredningen som skjedde var egnet til å påføre Nilsson stor skade.

Nilsson trakk seg som rikspolitiker etter beskyldningene. Han sier at han er glad for at det nå blir tatt ut tiltale mot kvinnen.

Dette er ikke den første tiltalen for ærekrenkelser som kommer i kjølvannet av metoo i Sverige. Cissi Wallin ble i august tiltalt for grove ærekrenkelser av kommentatoren Fredrik Virtanen.