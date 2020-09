Kvinnelig (26) «superspreder» henges ut for å ha spredt koronasmitte

Den kvinnelige «supersprederen» gikk på byen mens hun ventet på resultatet fra koronatesten.

NEW YORK (Nettavisen): En amerikansk kvinne fra Florida, som gikk på byen i Tyskland mens hun ventet på resultatet fra en koronatest, henges nå ut og navngis i flere amerikanske medier.

26-åringen har også fått betegnelsen «superspreder» i flere internasjonale medier.

- Garmisch-Partenkirchen er nå et eksempel på dumhet og et eksempel på hvor raskt man kan bli smittet, sier Bayerns guvernør, Markus Soeder, i en uttalelse, ifølge Washington Post.

- Slik hensynsløshet må få konsekvenser, sier han.

Var på ferie i Hellas

Den amerikanske kvinnen, som ifølge CNN er ansatt på Edelweiss Lodge i Garmisch-Partenkirchen i Tyskland, skal ha smittet over 20 personer med koronaviruset. Edelweiss Lodge er et hotell som huser amerikanske soldater.

Smitteutbruddet skal ha funnet sted etter at kvinnen kom hjem fra ferie i Hellas. Etter ferien skal kvinnen ha gått på byen i Garmisch-Partenkirchen, til tross for at hun skulle ha sittet i karantene.

Etter at hun kom fra ferien i Hellas hadde hun nemlig sår hals og gikk for å teste seg, men i stedet for å sitte i karantene, valgte hun å gå på byen.

24 amerikanere er smittet

Ifølge The Guardian ble kvinnen testet for koronaviruset 8. september i år. Lokale myndigheter opplyser at hun skal ha ignorert instruksjonen om å holde seg hjemme og gått ut på byen samme kveld.

Dagen etter byturen 8. september, skal kvinnen ha mottatt en positiv test. Senere prøver skal ha vist at flere titalls personer er smittet, både kolleger på hotellet, og gjester på de samme utestedene som kvinnen hadde vært på.

Minst 24 av de smittede er amerikanske statsborgere som er bosatt på hotellet, melder CNN.

Kvinnen skal ifølge Daily Mail ha sendt en tekstmelding til flere av sine kolleger om at hun ikke var klar over at hun hadde coronaviruset da hun gikk ut på byen.

- Jeg visste ikke at jeg hadde «rona» da jeg gikk ut, skriver hun i en tekstmelding som Daily Mail har fått tilgang til.

Kvinnen etterforskes

Påtalemyndigheten i Munchen skal ha åpnet opp etterforskning mot den 26 år gamle kvinnen fra Florida.

Tirsdag denne uken ble det meldt om at ytterligere tre personer som var på barene der kvinnen var, har testet positivt for koronaviruset, ifølge Daily Mail.

CNN melder at det nå er en sterk økning i antall smittede i Garmisch-Partenkirchen, med 33 nye tilfeller den 11. september alene.

- Så mange tilfeller hadde vi ikke gang på høyden av koronasmitten, sier Stephan Scharf, pressoffiser ved Garmisch-Partenkirchen District Administrator's Office til CNN.

Brudd på karantenereglene kan føre til en bot på opptil 2000 euro, litt over 21.000 kroner. Men man kan også straffes ytterligere om andre blir smittet, og dette fører til konsekvenser for andre bedrifter.

En advokat sier til Daily Mail at kvinnen også risikerer inntil ti års fengsel.

