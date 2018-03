Kvinnelig gründer begynte å drikke mer alkohol for å holde ut trakasseringen

Å bli befølt og klådd på ble normalen: – Som ung, kvinnelig gründer er du enormt sårbar. Det er det ingen som snakker om

(Vestviken24): – Det endte med at jeg begynte å drikke mer, for å holde ut og døyve ubehaget.

Den unge kvinnen opplevde stadig å bli befølt og klådd på når hun deltok på middager og konferanser som gründer i oljebransjen. I dag mener hun bransjen burde forberede unge kvinner bedre.

– Det er mye snakk om at man ønsker unge kvinner inn i olje- og gassbransjen. Men det er ingen som snakker om konsekvensene av å bli kastet ut i et mannsdominert miljø som dette, sier en kvinne som selv har flere tøffe erfaringer med bransjen.

Tønsbergs Blad fikk over 500 svar da avisen ba leserne dele sine metoo-historier. En av dem var fra en kvinne i 30-årene som fortalte om hvordan det var å være ung, kvinnelig gründer i olje- og gassbransjen. «Som ung kvinne i et sånt mannsdominert yrke, skiller du deg lett ut og man må tåle utrolig mange tilnærmelser for å kunne overleve i den bransjen(.....) - der ute er du et objekt alle forsyner seg av», skriver kvinnen.

Heiet fram

I et intervju med Tønsbergs Blad noen dager senere, utdyper hun historien sin. Kvinnen var i 20-årene da hun som gründer i et teknologiselskap trådte inn i olje og gass-sektoren.

– Som kvinnelig gründer ble jeg heiet fram, jeg fikk tilskudd og støtte blant annet fra Innovasjon Norge. Jeg ble løftet fram i media og var en det ble satset på. Alt det er flott. Medaljens bakside er at det gir et veldig forventningspress. Jeg jobbet knallhardt for å lykkes, for å leve opp til forventningene som jeg selv og andre hadde til meg. Jeg hadde fått masse penger i støtte, så jeg følte jeg måtte levere. Dermed ble det også vanskeligere for meg å sette grenser, eller å trekke meg ut hvis jeg hadde ønsket det, sier kvinnen i dag, noen år etter at hun solgte seg ut av selskapene hun var med på å starte.

Hun beskriver en bransje der man kun kommer opp og fram ved å jobbe hardt for å knytte kontakter og bygge nettverk. Og det skjer på messer og konferanser, der alkoholen flyter og kveldstimene blir mange.

– Man begynner gjerne å drikke før middag, og fortsetter gjennom middagen og utover kvelden. Dette med nettverksbygging er noe av det viktigste hvis man vil komme noen vei. Skal du komme i posisjon til å få til et møte med noen som kan bli viktig for deg, så skjer det i uformelle sammenhenger.

Frøs til is

Som oftest var kvinnen alene med flere menn på middag eller på bar. Ved flere anledninger opplevde hun å bli befølt under bordet i løpet av en middag.

– Jeg husker en gang under en middag at jeg kjente sidemannens hånd oppover låret. Han fortsatte, selv om jeg stivnet til og sendte ham avvisende blikk. Der satt jeg sammen med mange menn som det var viktig for meg å gjøre et inntrykk på, og jeg fikk meg ikke til å si fra om hva som hendte. I stedet frøs jeg til is, og klarte ikke å prate. Til slutt unnskyldte jeg meg og sa at jeg måtte på toalettet, og så tok jeg taxi tilbake til hotellet.

Flere ganger opplevde hun at menn hun var sammen med presset seg på henne i heisen på vei tilbake til rommet. Fysiske tilnærmelser ble noe hun til slutt forventet og forberedte seg på. En gang hun forsøkte å si fra, fikk hun beskjed om at hvis hun ville være innafor så måtte hun tåle såpass.

– Det endte med at jeg begynte å drikke mer, for å holde ut og døyve ubehaget. Men det jo ikke akkurat noen god løsning, sier kvinnen, som i dag har samboer og barn og ikke er i bransjen lenger.

Metoo

En dag håper hun imidlertid å vende tilbake. Hun håper at hennes historie kan være med på å endre en kultur. Men hun har ikke noe håp om at det er gjort i en håndvending.

– Metoo har belyst et grunnleggende samfunnsproblem som vi alle egentlig vet om, men som vi bare har akseptert. Vi er i gang med å endre et tankesett, men det er ikke gjort i en omgang. Vi må nok ha flere runder, og jeg tror dette vil ta tid. Men jeg har en stemme, og jeg kan si fra om hva jeg har opplevd. Kanskje det på sikt kan bli lettere for andre som kommer etter meg, sier kvinnen.

Hun har også en oppfordring til dem som oppmuntrer unge kvinner til å satse på karrière i mannsdominerte yrker og innenfor olje og gass.

– Når Innovasjon Norge støtter unge kvinnelige gründere, så burde de også forberede dem på det som venter. Ingen snakker om konsekvensene av å bli kastet ut i et så mannsdominert miljø. Som ung, kvinnelig gründer er du enormt sårbar, og du er prisgitt andre. Det burde være mer fokus på akkurat det, og på å lære unge kvinner å håndtere dette. De aner ikke hva som møter dem, sier kvinnen.

Hun legger til:

– Første bud er å bli klar over at dette faktisk skjer.

– Ikke vårt mandat

Innovasjon Norge er ikke av helt samme oppfatning.

Jeanett Sandmo er ny talsperson for Gründerdivisjonen til Innovasjon Norge

– Innovasjon Norge er opptatt av å få fram flere kvinnelige gründere. Vårt oppdrag og mandat er det forretningsmessige, sier Jeanett Sandmo, strategiansvarlig i Gründerdivisjonen i Innovasjon Norge.

Hun sier at det ikke ligger innenfor Innovasjon Norges rolle å forberede kvinnelige gründere på mulig seksuell trakassering, eller å gi dem strategier til å håndtere et mannsdominert miljø.

– Det vi skal gjøre, er å legge til rette for at flere kvinner blir vekstgründere. Vi vet at kvinnelige gründere har større utfordringer med å få investorkapital enn de mannlige. Det er sammensatte årsaker til dette. Et godt nettverk kan bidra til å redusere barrièrene ved innhenting av kapital. Derfor støtter vi blant annet nettverk for kvinnelige investorer og forsøker å synliggjøre gode kvinnelige gründere på viktige arenaer. Jeg tror det er viktig for kvinnelige gründere og ha et godt nettverk å støtte seg på, sier Sandmo.

Hun håper at også flere kvinnelige investorer og en større kvinneandel vil gjøre situasjonen for kvinnelige gründere bedre, og hun mener at det er en måte å komme seksuell trakassering til livs.

– Problematikken med seksuell trakassering er ikke lettløst, og Innovasjon Norge kan ikke alene løse dette. Vi kan stille krav til miljøene vi jobber med, men det er det forretningsmessige vi hjelper nye gründere med. Vi har hatt flere arrangementer der vi fokuserer på kvinner i næringslivet. Det er en måte å jobbe med disse tingene på, sier Jeanett Sandmo.

