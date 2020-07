Kvinnelig kosmonaut (83) bak forslaget som sikrer Putin 16 år til ved makten

Nå har det russiske folket stilt seg bak lovendringen som kan sikre Vladimir Putin presidentmakt fram til 2036.

Russland har den siste uken stemt over en omfattende grunnlovsreform som innebærer betydelige endringer.

De nye forslagene til grunnlovsendringer forbyr blant annet en president fra å sitte lenger enn to seksårsperioder.

Et av de viktigste punktene i grunnlovsendringene, er imidlertid er at presidentperioden til Vladimir Putin (67) blir nullstilt.

Dermed kan Putin stille med blanke ark når hans fjerde og endelige presidentperiode utløper i 2024, og han kan i prinsippet sitte som president i to nye seksårsperioder fram til 2036.

Første kvinne i verdensrommet

Det er verdens aller første kvinne i verdensrommet, tidligere kosmonaut Valentina Teresjkova (83), som la fram lovforslaget i Dumaen om å nullstille Putins inneværende presidentperiode. Grunnlovstillegget ble enstemmig vedtatt.

- Bare det at det eksisterer en mulighet for at den sittende presidenten kan bli gjenvalgt, gitt hans høye aktelse, vil være en stabiliserende faktor for samfunnet vårt, argumenterte Teresjkova da hun introduserte forslaget i mars måned, ifølge tidsskriftet The New Republic.

Teresjkova var den første kvinnen i verdensrommet. Hun ble skutt opp en junidag i 1962. Ferden varte i tre dager, ifølge Norsk Romsenter. Nå er hun parlamentsmedlem og et lojalt medlem av Putins parti Forent Russland.

- Ville sikre legitimitet i befolkningen

Nettavisen har snakket med en Russland-ekspert om betydningen av folkeavstemningen har for landet og Putins eventuelle framtidsplaner.

- Dette var ikke en avstemming Putin var nødt til å gjennomføre. Han kunne gjennomført disse grunnlovsendringene uten å rådføre seg med folket. I henhold til dagens grunnlov ville det være tilstrekkelig med en supermajoritet i parlamentet. Og et slikt flertall kontrollerer Putin, sier Russland-ekspert og forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Helge Blakkisrud, til Nettavisen.

- Når dette blir lagt ut for en folkeavstemning, så er det for å sikre legitimitet i befolkningen og vis-à-vis omverden.

I vestlige medier har avstemmingen blitt omtalt som en folkeavstemming, og det er også fremmet kritikk fra flere hold om at den rent juridisk ikke oppfyller de internasjonale kravene om å være en folkeavstemming. Blakkisrud påpeker at russiske myndigheter offisielt har omtalt dette som en «all-russisk avstemning», ikke en folkeavstemning.

- Rent juridisk er avstemningen verken nødvendig eller bindende. Ønsket var rett og slett å legitimere endringene gjennom å få befolkningens velsignelse, sier han.

- Det var aldri noen reell mulighet for at utfallet kunne bli et «nei». Alle visste at svaret ville bli et «ja». Det som har vært mest spennende, er hvor stor oppslutting det ville bli ettersom det både er ferietid og Russland er hardt rammet av pandemien, sier Blakkisrud.

NUPI-forsker Helge Blakkisrud . Foto: Nupi

Russland valgte dermed å avholde avstemningen i hele seks dager, og valgdeltakelsen endte på 68 prosent. Resultatet av avstemningen viser at hele 78 prosent støtter den nye grunnlovsreformen.

- Får Putin legitimitet i omverden til å gjennomføre grunnlovsendringene ettersom det ble avholdt en «folkeavstemning», Blakkisrud?

- Han kan i hvert fall vise til at en klar majoritet av velgerne støttet endringene. Samtidig har det i vestlige medier vært et fokus på uregelmessigheter i avstemningen og det at velgerne måtte stemme «ja» eller «nei» til hele pakken av endringsforslag, uten mulighet til å kunne skille mellom politiske, sosiale og verdiorienterte endringsforslag. I hvilken grad avstemningen ses på som legitimerende, farges nok av hvilket syn man har på Putin-regimet, sier Blakkisrud.

Det er nullstillingen av Putins presidentperioder som har fått mest oppmerksomhet her i Vesten. Men grunnlovsendringene innebærer også forbud mot likekjønnet ekteskap og bedre pensjonsvilkår og minstelønn. Dessuten er «Gud» skrevet inn i grunnloven.

Putins framtidsplaner

- Hva er Putins plan nå?

- Det er det sannsynligvis bare Putin som vet. Én av hovedgrunnene til at disse grunnlovsendringene kommer nå, sånn som jeg ser det, er fordi Putin ønsker å sikre seg maksimalt handlingsrom og å holde flest mulig løsninger åpne.

- Helt fra han ble gjenvalgt i 2018 har man snakket om «2024-spørsmålet», hvem som blir hans arvtager. Jo nærmere man kommer 2024, jo mer regnet man med at konfliktnivået innad i den russiske makteliten ville øke, med posisjonering og allianser i forbindelse med jakten på en arvtager, sier Blakkisrud.

- Nå har Putin veldig god tid, og kan selv styre dette i mye større grad. Han kan selv velge om han vil gå av i 2024, midtveis i en periode eller sitte helt fram til 2036. Han kan selv ta regien og håndplukke en etterfølger når den tid kommer, sier han.

Vladimir Putin legitimerer seg i et stemmelokale i Moskva onsdag. Foto: Alexei Druzhinin (AP)

- Finnes det en åpenbar arvtager?

- Det krever sin kvinne eller mann for å styre et land som Russland. Finnes det for øyeblikket en åpenbar kandidat som Putins arvtager?

- Det korte svaret er «nei». Det vil være Putin selv som finner og bygger opp en slik kandidat. Og det er altfor tidlig for Putin å peke på en mulig etterfølger nå. Det vil gjøre ham til en «lame duck» (en avtroppende leder med begrenset makt red.anm.). Dette er noe av hovedgrunnen til at han ønsket å avlyse «2024-spørsmålet», sier Blakkisrud.

- Nå får Putin mulighet til å identifisere en etterfølger i ro og fred. Det er mange kandidater, men ingen som foreløpig peker seg ut. Det er helt i tråd med sånn det russiske regimet er bygget opp. Hadde det vært en som sto fram som en åpenbar kandidat nå, ville andre fraksjoner innad i eliten sannsynligvis slått seg sammen for å motarbeide denne, sier han.

- Putin vil antakelig se dette an. Flere faktorer spiller inn i vurderingen av når et maktskifte vil kunne skje. Det vil avhenge av hvordan Putin vurderer den internasjonale situasjonen, utviklingen i russisk økonomi og stabiliteten innad i Russland.

Demonstranter i Moskva demonstrerer mot grunnlovsreformen. Foto: Alexander Zemlianichenko (AP)

Strafferettslig immunitet

Blakkisrud påpeker at det ikke nødvendigvis er sikkert at Putin tør å overføre all makt til en annen person.

- Det er en viss risiko forbundet med dette med tanke på strafferettslig immunitet og det å sikre seg selv og sine interesser. Spørsmålet om immunitet for tidligere presidenter er en av de foreslåtte grunnlovsendringene. Men det har også tidligere vært spekulert om Putin vil finne seg en retrettstilling hvor han kan sitte og beholde betydelig makt, også etter at han har gått av som president. Det er fortsatt en mulighet for at Putin velger en slik løsning, sier Blakkisrud.

Skreddersydd for Putin

- Strider denne nullstillingen av Putins presidentperiode med demokratiske prinsipper?

- Da Putin lanserte endringene 15. januar, ble de først presentert som en måte å styrke demokratiet på, i den forstand at endringene skulle forhindre at en ny president kunne sitte ved makten i periode etter periode. I henhold til grunnloven kan Russlands president sitte i to perioder «etter hverandre». Nå foreslo man å droppe «etter hverandre», slik at en president bare kan sitte i to seksårsperioder. Det ville sikre at man ikke fikk en gjentakelse av dagens situasjon, hvor Putin nå er inne i sin fjerde periode. Slik sett er de foreslåtte endringene med på å sikre rotasjon av makten, sier Blakkisrud.

- Men i forbindelse med debatten i parlamentet i mars måned foreslo en av Putins trofaste våpendragere dette med en nullstilling av Putins perioder. Man kan kanskje med en viss rimelighet argumentere for at de nye endringene ikke bør ha tilbakevirkende kraft. Samtidig ble det med dette åpenbart at hele prosessen med grunnlovsendringer var noe som er satt i gang for å utvide Putins presidentperiode, og at endringene er skreddersydd for ham. Det undergraver det prinsipielt positive vedtaket om å begrense mulighetene for en president til å klamre seg til makten, sier NUPI-forskeren.

Opposisjonen i Russland har vært kritiske til avstemmingen og dermed valgt å oppfordre til boikott. Opposisjonsleder Aleksej Navalnyj hevder hensikten med grunnlovsreformen er å sikre at Putin kan sitte som president «resten av livet».

President Vladimir Putin avbildet sammen med Dmitrij Medvedev på julaften i 2007. Det sies at Putin valgte den lojale Medvedev til å sitte som president i perioden 2008 til 2012, for deretter å slippe til Putin igjen. Medvedev er per i dag statsminister. Foto: Dmitry Astakhov (AP)

Putins presidentperioder

Putin har sittet ved makten i Russland i nøyaktig 20 år – kun med et kort opphold da han satt som landets statsminister, mens den lydige makkeren Dmitrij Medvedev innehadde presidentembetet. Det er imidlertid liten tvil om hvem som egentlig trakk i trådene da Medvedev var landets president.

Dagens grunnlov - uten de nye endringene - ville hindrer Putin fra å stille som president i en tredje fortløpende periode. I 2024 har Putin sittet i to sammenhengende perioder, og måtte i prinsippet tatt et opphold på seks år før han igjen kunne stille.

Putin kan vise til to fireårsperioder som president fra 2000 til 2008. Deretter var han statsminister i en fireårsperiode fra 2008 til 2012 fordi grunnloven hindret ham fra å stille til presidentvalg en tredje gang på rad. Medvedev sørget for at presidentperioden ble utvidet fra fire til seks år, som tillot at Putin kunne sitte i ytterligere tolv år da han igjen overtok som president i 2012.