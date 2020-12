Kvinnen president Donald Trump ønsker å henrette har en grusom fortid

Når Lisa skulle voldtas, jaget moren vennenes hennes ut av huset.

NEW YORK (Nettavisen): Lisa Montgomery (52) er en av ytterligere tre personer som president Donald Trump har gitt tillatelse til å bli henrettet før han går av som president i januar. Trump åpnet i sommer på nytt for henrettelser i USA, og så langt i år er 10 personer henrettet, det høyeste antallet siden 1896.

Lisa Montgomery skal etter planen henrettes en uke før Joe Biden blir innsatt som president, og blir med dette den første kvinnen som henrettes av en føderal domstol på nesten 70 år.

Skar foster ut av magen

Hun er dømt til døden for en grusom forbrytelse som fant sted i desember 2004. 16. desember 2004 gikk Lisa hjem til 23 år gamle Bobbie Jo Stinnett, etter at de to hadde møtt hverandre på en chattegruppe for gravide. Der kvalte hun Bobbie bakfra. Deretter skar hun ut det åtte måneder gamle fosteret fra magen hennes med en kjøkkenkniv og stakk fra stedet.

I en kronikk i New York Times tegner professor og forfatter Rachel Louise Snyder et nærmest like grusomt bilde av Lisa Montgomerys oppvekst og liv frem til hun begikk det grufulle drapet. Kronikken er et forsvarsskrift for den 52 år gammel kvinnen og tegner et bilde av av brutal oppvekst og liv, fylt med voldtekt, misbruk og vold.

«Slik ble en morder til»

«Slag etter slag, voldtekt etter voldtekt, slik ble en morder til. Henrettelsen av Lisa Montgomery ville være en urettferdighet på toppen av en urettferdighet», skriver professoren.

- Det har aldri vært tvil om frøken Montgomerys skyld. Men hun ble dømt til døden fordi advokatene hennes, uinformert om kjønnsrelatert vold, ikke så ut til å forstå hvordan de skulle forsvare henne. Montgomery har bipolar lidelse, temporallappsepilepsi, kompleks posttraumatisk stresslidelse, dissosiativ lidelse, psykose, traumatisk hjerneskade og mest sannsynlig føtal alkoholsyndrom. Hun ble født i en familie fylt med psykiske lidelser, inkludert schizofreni, bipolar lidelse og depresjon, skriver professor Rachel Louise Snyder, som jobber ved American University i kronikken.

Slik lærte Lisa aldri å gråte

Professoren tar også for seg moren til Lisa Montgomery, Judy Shaughnessy.

Moren skal ifølge professoren selv ha blitt utsatt for seksuelle overgrep av sin far, og skal ifølge rettsdokumenter ha vært ekstremt sadistisk overfor sin datter etter at ektemannen forlot henne da Lisa bare var et lite barn:

Som barn skal Lisa Montgomery ha blitt tvunget til å sitte timesvis i sin høye barnestol hvis hun ikke spiste opp maten sin. Moren dekket ved flere anledninger til munnen til datteren med tape for å få henne til å være stille. Slik lærte Lisa også at hun aldri skulle gråte, ifølge artikkelforfatteren.

Moren har også fortalt etterforskere at datterens første ord var «Ikke slå meg. Det gjør vondt».

Ifølge UN Human Rights, som også har engasjert seg i saken og henrettelsen, flyttet Lisa 61 ganger før hun var 34.

Voldtatt av stefar og hans venner

Senere i livet fikk Lisa en stefar, Jack Kleiner. Da Lisa var 13 år gammel, begynte han å misbruke henne seksuelt. På den tiden bodde de i en husvogn i Tulsa, Oklahoma. Her skal stefaren ha laget en liten bod med egen inngang i husvognen, der han forgrep seg på henne.

Men han var ikke alene om overgrepene. Kleiner, som ifølge professoren var alkoholiker, dro også med seg venner, noen ganger tre om gangen, for å voldta Lisa i timevis.

Moren, Judy Shaughnessy, skal på dette tidspunktet også ha prostituert bort datteren, blant annet for å dekke regningene til elektriker og rørlegger. Moren, som nå er død, skal ha nektet å snakke for sin datters sak i retten, før hun gikk bort.

Stefaren, Jack Kleiner, har på sin side nektet for at han forgrep seg på Lisa. Hans arbeidsgiver har derimot vitnet under ed om at Kleiner har innrømmet å ha voldtatt henne.

Lisas halvbror, Teddy Kleiner, har også vitnet om at Lisa ble voldtatt. I en uttalelse fra 2013, seks år etter at Lisa ble dømt, bekrefter Teddy at moren jaget barn og vennene hennes ut av huset mens Lisa ble voldtatt.

- Juryen i rettssaken hennes i 2007 fikk ikke høre om noe av dette. Frøken Montgomerys mannlige advokater klarte ikke å legge frem et omfattende bilde av tiår med tortur, skriver professor Snyder i kronikken.

Fikk aldri se bilder av hjerneskadene

Professor Snyder skriver også at juryen aldri fikk se bildene etter MRI- og PET-skanningen av Lisas hjerne, bilder som viser tegn på hjerneskade og hjernedysfunksjon.

- Disse områdene kan påvirkes av traumatiske opplevelser og er ansvarlige for å regulere sosial og emosjonell atferd og hukommelse, skriver professoren om de abnormale funnene etter PET-skanningen av Lisas hjerne.

- Men, og kanskje viktigst av alt, hennes advokater forklarte heller ikke tilstrekkelig de lumske måtene seksuell vold og vold i hjemmet endrer på selve nevrologien, oppførselen og selvfølelsen, skriver Snyder.

Søster: - Hennes liv er preget av ufattelig misbruk

Professoren mener også systemet rundt Lisa sviktet fullstendig i barndommen.

Diane Mattingly, som var Lisas halvsøster, ble sendt i et fosterhjem etter at hun ble voldtatt av en i morens bekjentskapskrets, da hun bare var åtte år gammel. Hun har i vitneavhør fortalt at hun spydde da hun ble flyttet ut av hjemmet, fordi hun visste hvilken skjebne lillesøsteren Lisa nå sto overfor.

Diane Mattingly har selv skrevet et forsvarsskrift for sin søster, som sto på trykk i Newsweek i midten av november, med tittelen: «Min søster, Lisa Montgomery, tok et liv. Hennes eget ble preget av ufattelig misbruk. Spar henne».

- Et helt liv med seksuell tortur fikk henne til å miste kontakten med virkeligheten, skriver søsteren i artikkelen.

I en artikkel i Elle forteller Diana også om hva Lisa har vært gjennom.

- Fortalte visesheriff om voldtektene

Etter å ha vært en svært dyktig elev på barneskolen, havnet Lisa helt på bunn da hun kom til ungdomsskolen. En lærer mistenkte trauma, men det ble aldri fulgt opp.

Da Lisa var i tenårene, fortalte hun også sin fetter David Kidwell, som den gang var visesheriff i Kansas, at stefaren Jack Kleiner og hans venner voldtok henne. Ifølge rettsdokumenter har David Kidwell fortalt at han trodde på Lisa, og at hun «gråt og ristet» da han snakket med henne. Ifølge professoren angrer David Kidwell fortsatt den dag i dag på at han aldri tok skikkelig tak i dette.

Da Lisa var 17 og moren skulle skille seg fra stefaren Jack Kleiner, ble hun også tvunget av moren til å forklare seg om hans stadige voldtekter i retten.

- Frøken Shaughnessy satt så urørt gjennom datterens vtneforklaring at dommeren ga henne en reprimande fordi manglet empati, skriver professoren i New York Times.

En sosialarbeider fant også Lisa forklaring så troverdig at hun tok det videre med Tulsa County District Attorney’s Office, men derfra skal det aldri ha blitt fulgt opp.

Giftet seg med halvbror - ble voldtatt

Året etter, da Lisa var 18, giftet hun seg med sin 25 år gamle halvbror, Carl Boman. Han var sønnen til morens fjerde ektemann. I en rapport har Lisa forklart at hun i løpet av dette ekteskapet ble voldtatt med fremmedobjekter, mens ektemannen holdt en kniv mot strupen hennes.

- Da hun var 23 hadde hun fire små barn, og grepet om virkeligheten ble stadig mer skrøpelig. På et tidspunkt vekket hun barna midt på natten for det hun sa skulle være en lærerik tur til Alamo. Hun tok en bleie på en kjæledyrgeit, la den i bilen, og kjørte fra Kansas til Texas i en tåke av mani, skriver professoren.

Latet som om hun var gravid

Lisa Montgomery var 36 år gammel da hun gjennomførte drapet på Bobbie Jo Stinnett i desember 2004. Se foto av Stinnett her:

I tiden opp mot drapet skal Lisa ved gjentatte anledninger latet som om hun var gravid, men at hun mistet barnet hver gang. Eksmannen Carl Boman har forklart at han visste dette var en løgn, siden hun skal ha blitt sterilisert etter at hun fikk sitt fjerde barn.

Carl Boman fikk også foreldreretten til to av barna i desember 2004, kort tid før selve drapet fant sted. Dette var ikke unaturlig, da Lisa ifølge professoren var en «voldelig og forsømmelig mor», men det skal uansett ha gått svært tungt inn på Lisa.

Lisas forsvarsadvokater skal ikke ha tatt med disse poengene i rettssaken mot henne, av frykt for å tegne et verre bilde av henne.

- Det forsvarerteamet burde ha gjort, var å befeste hennes manglende evne til å ta seg av barna sine - og seg selv - som et symptom på hennes år med overgrep, skriver professoren.

- Voldtatt fordi hun var jente

Professoren gjør også et poeng ut av at det var mye rot med Lisas advokatteam. Lisa endte til slutt opp med tre mannlige advokater, etter at hun mistet advokaten hun hadde det beste forholdet til, Judy Clarke, i 2006, halvannet år før selve rettssaken. Hun hadde ved flere anledninger hjulpet personer med å unngå dødsstraff.

- Hun så ut til å være den første advokaten frøken Montgomery noensinne hadde stolt på, skriver professoren.

Rachel Louise Snyder mener også kjønn er en viktig del av saken mot Lisa og skriver at «Montgomerys henrettelse, langt fra å rette opp en feil, i seg selv vil være en urettferdighet på toppen av en urettferdighet».

- Selvfølgelig er gutter og menn også ofre for overgrep og seksuelle overgrep. Men domstoler kan ikke behandle opplevelsene til frøken Montgomery som kjønnsløse. Voldtektene hennes, tenåringsekteskapet, mangfoldig graviditet med en voldelig partner - Montgomery holdt ut en levetid med overgrep fordi hun var kvinne. Hun ble utsatt for menneskehandel og voldtatt fordi hun var jente. Og den alvorlige kognitive svekkelsen hun lider i dag er et direkte resultat av disse forbrytelsene, skriver professoren.

- Systemet sviktet henne igjen og igjen

Den amerikanske professoren og forfatteren gjør også et poeng av at Lisa ble sviktet av alle rundt seg.

- Systemet sviktet henne igjen og igjen. Barneverntjenester sviktet henne, utdanningssystemet sviktet henne og rettshåndhevelse sviktet henne. Senere, da hun ble voksen, sviktet også mental helsetjeneste henne, og beslutningspåvirkning rundt vold i hjemmet mislyktes, og til slutt resulterte alle disse feilene i en ufattelig forbrytelse. Ingen argumenterer for at Lisa Montgomery skal løslates fra fengsel. Men hennes overgrep bør ta døden av bordet, skriver professoren.

Trump tok opp dødsstraff etter 17 års opphør

Dato for henrettelsen av Lisa er satt til 12 januar neste år. President Donald Trump tok opp igjen føderale dødsstraffer i juli etter 17 års opphør og har nå gjennomført ti henrettelser siden i sommer. Ytterligere tre er planlagt før Biden tiltrer, og Lisa Montgomery er den siste av de tre som skal henrettes.

Professor Rachel Louise Snyder skriver i sin kronikk at det er alarmerende i seg selv at justisdepartementet beordrer henrettelser midt i en pandemi.

- Siden Høyesterett har forbudt henrettelse av personer som er mentalt inkompetente, har frøken Montgomery rett til å bli vurdert av en mental helsepersonell nær datoen for henrettelsen - noe som kanskje ikke er mulig under koronavirusutbrudd.

- Gjengjeldelse er en metode for ansvarlighet for kriminelle handlinger. Men Montgomerys liv, uansett hvor mye hun har igjen av det, er allerede uopprettelig knust. For mange av oss kan det virke som straff nok, skriver professoren.

Lisa Montgomery skulle etter planen vært henrettet 8. desember, men den ble utsatt på grunn av at to av hennes advokater ble smittet av koronaviruset.

Påtroppende president Joe Biden er på sin side motstander av dødsstraff, og vil ifølge NTB jobbe for å fjerne den i føderale saker og oppfordre delstatene til å følge etter.

