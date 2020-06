Kvinnen som ble funnet i kummen ved Vår Frelsers gravlund er identifisert

Politiet kan bekrefte at det er Jeanette Wig Steen som ble funnet på Vår Frelsers gravlund onsdag 17. juni 2020.

Jeanette Wig Steen har vært savnet siden 2017.

Dødsårsaken er ikke sikkert fastslått. Det er per nå ikke opplysninger i saken som tilsier at døden skyldes en kriminell handling, skriver politiet i en pressemelding.

En person er fortsatt mistenkt for å ha fraktet og plassert henne på funnstedet.

Familien til Jeanette Wig Steen har hele tiden vært åpen om hennes livssituasjon, og at hun har vært savnet. De er lettet over at hun er funnet, og takknemlig for jobben som er gjort.

Familien ber om ro og ønsker ikke å bli kontaktet av media.

Savnet-saken om Wig Steen har tidligere vært omtalt i flere medier, blant annet av Aftenposten og i programmet Åsted Norge på TV 2.

Hun ble meldt savnet ved Drammen politistasjon 30. desember 2017. Siden hun også vanket i rusmiljøet i hovedstaden havnet saken hos savnetgruppen i Oslo politidistrikt.

Saknetavsnittet i Oslo politidistrikt og familien har brukt store ressurser på å finne Wig Steen, og familien har ventet lenge på et svar om hva som har skjedd med henne:

– Det er jo veldig fortvilende. Hodet ditt kjører jo tur med deg hver eneste natt. Det er mange netter jeg ikke sover. Vi må jo bare få et svar, sa moren til Jeanette, Vigdis Wig Aamodt, til Åsted Norge i 2018.