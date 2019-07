Kvinnen som har stått tiltalt for to drap i Kristiansand, er dømt til 21 års forvaring

Den 44 år gamle kvinnen i Kristiansand som er tiltalt for to drap, er dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid.

Lagdommer Erik Holth leste onsdag opp dommen i Agder lagmannsrett med kvinnen til stede, flankert av sin forsvarer, advokat Olav Sylte.

I tråd med aktors påstand ble hun dømt til 21 års forvaring i Kristiansand tingrett 26. februar. Kvinnen anket dommen til Agder lagmannsrett, der statsadvokat Leif Aleksandersen la ned samme påstand.

Kvinnen har hele tiden nektet straffskyld. I begge rettsinstanser har hennes forsvarer bedt om full frifinnelse.

Mens 44-åringen forholdt seg helt taus i tingretten, har hun valgt å forklare seg i lagmannsretten.

Ankeforhandlingen har vært ledet av lagdommer Erik Holth i tillegg til fagdommer Anders Bahr og fem lekdommere.

Hun er tiltalt for å ha drept sin far i 2002 og sin tidligere samboer i 2014. Tiltalen omfatter også flere tilfeller av neddoping av en tidligere kjæreste, samt et tyveri.