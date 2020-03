Kvinnene som elsker Peter Madsen

Hvem er disse kvinnene som faller for drapsdømte menn? Hvordan kan det være mulig å forelske seg i en person som man vet har begått en grusom forbrytelse?

Peter Madsen drepte den svenske journalisten, Kim Wall, 10. august 2017. Drapet fant sted i Madsens selvbygde ubåt, Nautilus. Den drepte kvinnen ble deretter partert, før Madsen senket kroppsdelene i havet.

Ut fra skadene på såvel torsoen som de øvrige likdelene, kunne man fastslå at Kim Wall hadde blitt utsatt for omfattende tortur før døden inntraff.

Mot alle odds

For å skjule sine spor, valgte Madsen å senke ubåten. Til politiet sa han at han hadde satt Kim Wall i land mange timer tidligere. Halvannen uke etter at hun ble meldt savnet, ble Walls torso funnet i strandkanten ved Amager i København. I løpet av høsten ble resten av kroppsdelene funnet.

Les også: Peter Madsen dømt til livstid

Politiet har i ettertid sagt at Walls kroppsdeler ble funnet mot alle odds. Peter Madsen var med andre ord uheldig; hadde man ikke funnet kroppsdelene, kunne han aldri ha blitt dømt for drapet.

Kim Wall.

Dommen

25. april 2018 ble Peter Madsen dømt til livstids fengsel for drapet på Kim Wall. Han ble også dømt for seksuell mishanding og likskjending.

Han anket dommen på stedet, men interessant nok, så anket han ikke skyldspørsmålet, men kun straffeutmålingen. Han tapte ankesaken, og livstidsdommen ble således opprettholdt.

Madsens kvinnelige beundrere

Til tross for at den rystende drapssaken - med sin miks av sadisme, tortur og seksuell perversjon - sjokkerte en hel verden, har ikke dette forhindret en rekke kvinner fra å forelske seg i Peter Madsen.

Fengselsbetjenten

En kvinnelig fengselsbetjent i 40-årene i Vestre Fængsel, hvor Madsen satt i varetekt, valgte å si opp sin stilling, sannsynligvis fordi hun ønsket å fortsette forholdet hun hadde innledet til drapsmannen.

Hun varslet ikke ledelsen om hvorfor hun sa opp stillingen sin, og meningen var hele tiden at hun skulle jobbe ut oppsigelsestiden. Da fengselsbetjentene i Storstrøm Fængsel, Madsens nye fengsel, ble oppmerksom på den omfattende brevvekslingen som foregikk mellom Madsen og den kvinnelige fengselsbetjenten, ble hun imidlertid sagt opp på dagen.

- Det er selvfølgelig galt. Det er sånt man ikke skal gjøre, men vi gjorde det likevel. Mer er det ikke å si om det. Jeg vet ikke om det utvikler seg til noe mer. Det kan jeg ikke vite med 100 prosent sikkerhet, sa hun til danske Ekstra Bladet.

Les også: Madsen: - Derfor løy jeg om dødsfallet

«Sofie»

«Sofie» er en av fire kvinner som har besøkt Madsen regelmessig i fengselet. Hun kjente Peter Madsen fra tidligere, men mye tyder på at hun forelsket seg i ham under rettssaken. «Sofie» satt da fast på en av tilhørerbenkene, og fikk med seg alt av makabre detaljer relatert til torturen, drapet og parteringen.

- Jeg lukket ikke øynene, jeg satt i retten og hørt det hele. Jeg har hørt at han er psykopat og narsissist, sa hun til danske B.T.

- Han har ikke blitt et monster. Jeg vil gjerne ha den gode siden av han, og han er godt selskap. Han gir meg masse mentalt. Det er stadig en god Peter. Psykopatdelen er en meget uheldig side som følger med, uttalte «Sofie».

Les også: Hva er psykose?

I retten kom det for øvrig frem at Madsen hadde voldsrelaterte sexfantasier, og man fant flere videoer av drepte kvinner på hans PC.

Camillas sjelevenn

18 år gamle Camilla hadde vært brevvenn med Peter Madsen i over to år da hun ble intervjuet av B.T. Camillas fascinasjon for «Ubåt-Madsen» skulle ha startet under rettssaken mot ham. I intervjuet omtalte hun Madsen som en mann hun kunne betro seg til, og hun anga også at han hjalp henne gjennom en vanskelig tid. I intervjuet betegnet hun Peter Madsen som sin «sjelevenn».

Hun uttrykte likevel forståelse for at enkelte kunne reagere.

- Jeg vet godt at han er en psykopat og manipulerende, men det han er dømt for, endrer ikke noe for vår relasjon. Han elsker meg for den jeg er, og jeg elsker ham for den han er, uttalte hun til B.T.

Nettavisen Pluss: Hans-Wilhelm Steinfeld (68) avslører sitt livs største tabbe

Giftermålet

Ganske nylig kunngjorde Madsen (49) på Facebook at han har giftet seg med russiske Jenny Curpen (39). Ifølge Facebook-oppdateringen fant giftermålet sted i Herstedvester Fængsel 19. desember 2019. Danske Ekstra Bladet kunne i den forbindelse opplyse om at ekteparet fikk to timer sammen i forbindelse med giftermålet.

Curpen kom med følgende uttalelse:

- Jeg elsker og respekterer ektemannen min. Jeg er stolt av ham og 49 år av hans liv, bortsett fra den ene dagen som for alltid vil stå igjen som en tragedie. Ektemannen min begikk en horribel forbrytelse, og ble straffet for det.

Les også: Russisk kvinne: – Jeg er gift med Peter Madsen

Curpen beskriver seg selv først og fremst som kunstner. For to år siden startet hun kunstprosjektet «This is not the Peter we knew», som skulle handle om omgivelsenes reaksjoner etter drapet på Kim Wall.

Hvordan kan dette skje?

Jeg tror ikke jeg er den eneste som har vanskelig for å forstå hvorfor mange kvinner tiltrekkes av livstidsdømte eller dødsdømte forbrytere, enten de er drapsmenn eller overgripere eller begge deler.

Det finnes lite forskning på hvem disse kvinnene er. Fenomenet er uansett så vanlig at det har fått sin egen betegnelse, hybristofili.

Ja, hvordan kan det være mulig å forelske seg i en mann som Peter Madsen, som beviselig har gjort de forferdeligste ting mot en ung kvinne, både før og etter at han frarøvet henne livet?

Hvordan kan man forklare at noen utvikler varme og erotiske følelser for en mann som beviselig har båret på seksuelle drapsfantasier i årevis?

Hvordan ser man for seg at man som kvinne skal kunne ha et forhold til en mann som sannsynligvis hater kvinner, og som har vist hva han er kapabel til å gjøre dersom forholdene ligger til rette for det?

Den danske psykologen

Den danske psykologen, Sanne Neergaard, har overfor B.T luftet en teori om at kvinner som tiltrekkes av livstidsdømte fanger ønsker å føle seg spesielle. Hvis jeg har forstått Neergaard riktig, mener hun at slike kvinner kan ha blitt preget av vanskelige opplevelser tidligere i livet, som kan ha påført dem en emosjonell nummenhet.

Her kan du lese flere innlegg av Fred Heggen.

For at de igjen skal kunne få kontakt med sine følelser, vil de derfor trenge en god porsjon dramatikk. Ved å innlede kontakt med en livstidsinnsatt kan de plutselig føle de har en viktig rolle i det de - i sin fantasiverden - ser på som en rehabilitering av den innsatte.

Den norske samlivseksperten

Den norske samlivseksperten og psykologiprofessoren, Frode Thuen, mener det er mange faktorer som spiller inn. I forbindelse med at Anders Behring Breivig mottok kjærlighetsbrev fra kvinner, uttalte Thuen til NRK i 2011:

«Jo mer sterke eller bisarre disse handlingene er, jo tydeligere tror disse kvinnene at de kan skimte en slags sårbarhet. Man ønsker å komme i kontakt med den sårbare sjelen som ligger bak alt dette vonde».

Til Dagbladet har Thuen i et senere intervju uttalt følgende:

«Det er all grunn til å tro at dette er ensomme og mistilpassete kvinner, som mangler korrektiv fra omgivelsene, eller som avskjærer seg fra venner og familie».

Thuen vil heller ikke utelukke at kjendisfaktoren kan bety mye for noen av disse kvinnene.

Varierende motiver

Personlig synes jeg ikke teoriene til Neergaard eller Thuen gir god nok forklaring på hvorfor så mange kvinner faller for dømte drapsmenn. Sannsynligvis dreier det seg om sammensatte og høyst varierte motiver.

Noen av kvinnene søker utvilsomt spenningen som omgir en dømt person, mens andre ser på seg selv som en reddende engel. Noen kontakter den innsatte i hemmelighet, mens andre gjør dette i full åpenhet.

Les også: Fra empati til ondskap: Hva fungerte som fødselshjelper for Joker?

Selv om det kan være vanskelig å ta inn over seg, er det nok en kjensgjerning at en del av de kvinnene som søker mot innsatte drapsmenn, faktisk tiltrekkes av ondskapen som har blitt begått. De kan - bevisst eller ubevisst - dele de samme fantasiene om drap eller tortur som den livstidsdømte fangen.

Fortrengningens kraft

Felles for alle de kvinner som innleder forhold til drapsmenn, er at de må ha evnen til det som kalles aktiv fortrengning. Hele eller deler av forbrytelsen må kunne skyves ut av bevisstheten.

En kvinne som faller for de onde aspektene ved forbrytelsen, vil ha et ønske om å bevare disse minnene. Men for å våge å innlede et forhold med forbryteren, vil hun måtte fortrenge muligheten for at hun selv kan være et potensielt offer i fremtiden. Sannsynligvis overbeviser hun seg selv om at forholdet hun har til drapsmannen er så genuint og verdifullt for dem begge, at ingenting vil kunne tilstøte henne.

En kvinne som først og fremst føler sympati for den domfelte, og som er på vei inn i rollen som reddende engel, vil imidlertid måtte fortrenge hele forbrytelsen; det heslige, det grusomme, det skremmende må legges lokk over.

Det eneste som kan være synlig for kvinnen, er mannen som bedyrer sin uskyld, eller som bortforklarer forbrytelsen. Kvinnens oppgave blir da å verne om denne mannen, som storsamfunnet så ensidig fordømmer.

«Into the deep»

Allerede ett år før drapet startet den australske dokumentarfilmskaperen, Emma Sullivan, å jobbe med en dokumentar om Madsen. Filmingen pågikk også etter at Kim Wall ble meldt savnet, og den fortsatte under rettsaken. «Into the Deep» hadde premiere under filmfestivalen Sundance på nyåret i 2020.

Les også: Psykologiens plass i politiarbeid: Jakten på seriemordere

En av de siste scenene i filmen er et intervju med Peter Madsen, som ifølge danske B.T. ble gjennomført bare timer før han dro ut på havet med Kim Wall. Tilsynelatende helt ut av det blå begynner han da å snakke om muligheten for at han selv er en seriemorder.

Ja, han visste vel hva han snakket om, storsjarmøren.

Peter Madsen bygget ubåten UC3 Nautilus. Foto: Jacob Ehrbahn/Ritzau Foto via AP / NTB scanpix

«The submarine case»

Nå er enda en film om Peter Madsen på vei. Den israelske filmskaperen, Dvorit Shargal, har ferdigstillet en dokumentarfilm som heter «The submarine case».

I forbindelse med denne produksjonen ble jeg kontaktet av Shargal. Hun hadde kommet over mine blogginnlegg om denne saken, og hun ønsket i den forbindelse en samtale med meg. Jeg møtte derfor Dvorit Shargal og hennes fotograf i København sommeren 2018.

Premieredatoen er fortsatt usikker, men til de som er nysgjerrige, legger jeg ved en link til traileren.

Stor interesse også i fremtiden

Uansett er det ingen grunn til å anta at disse filmene vil redusere interessen for Peter Madsen i fremtiden. Før han begikk drapet, var han jo unektelig en meget spesiell fyr, som bygget ubåter og fantaserte om romraketter.

Det er likevel det grusomme drapet på Kim Wall han vil bli husket for, tenker vel de fleste av oss.

De som heller vil huske ham for alt det andre, fortsetter nok å skrive sine kjærlighetsbrev til den nygifte drapsmannen i Herstedvester Fængsel i Danmark.

Les også: Hvem skulle ønske å ta livet av superstjernen Gianni Versace - mannen som alle likte?