Kvinner ansatt som T-baneførere i Moskva

T-banen i Moskva har for første gang i nyere historie ansatt kvinnelige førere, etter endringer i en lov som utelukker kvinner fra en rekke yrker i Russland.

Flere kvinnelige førere har begynt i sine nye stillinger, ifølge en uttalelse søndag fra kollektivsystemet i den russiske hovedstaden.

Inntil nå har T-bane- og togfører stått på en lang liste over yrker der kvinner ikke kan ansettes i Russland. Systemet stammer fra Sovjet-tiden, og begrunnelsen har vært at yrkene innebærer tungt fysisk arbeid eller på andre måter angivelig er helseskadelige for kvinner.

Yrkesforbudene har fått mye kritikk, og i fjor besluttet regjeringen å kutte antall yrker på listen fra 456 til om lag 100.

I tillegg til at russiske kvinner nå kan jobbe som førere av tog og T-baner, vil de blant annet også kunne søke jobb i landets marine, ifølge Moscow Times.

Fortsatt har imidlertid russiske kvinner lovforbud mot å jobbe som sveiser, flyreparatør og i brannvesenet.

(©NTB)

Reklame Strømsjokket: Spotpris 54,67 øre - fastpris 4,90 øre