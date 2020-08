Kvinner gjør opprør i den somaliske moskeen: - Vi er lei av å vaske og lage mat

Kvinner i den somaliske moskeen i Oslo møtte lørdag en stengt kvinneinngang. Nå vil de at styret trekker seg, samt at kvinner skal få lov til å stemme fram et nytt.

- Vi er lei av å bare vaske, lage mat og betale, vi har også rettigheter. Dette er Norge. Vi bor i et likestilt land! Det sier Lul Abdis til Aftenposten tirsdag kveld utenfor moskeen på Grønland, hvor over 30 kvinner hadde samlet seg for å vise sin misnøye. Lørdag 8. august forsøkte flere av dem å komme seg inn på et ekstraordinært årsmøte hvor det nye styret skulle velges fram. Les også: Norges største moské kan bli slettet som trossamfunn Interne konflikter - Vi er ikke enig i måten de styrer moskeen på i dag, og vi ønsket å stemme frem et nytt styre. Men da vi kom dit, var kvinneinngangen låst. Og vaktene lot oss ikke komme inn den vanlige inngangen, sier Nasyeko (46). Hun tør ikke stå fram med fullt navn i frykt for konsekvenser. De siste årene har interne konflikter preget Tawfiiq Islamsk Senter, Norges største enkeltstående moské, med nesten 8000 medlemmer. I vår havnet kampen om hvem som representerer styret, og hvilke vedtekter som skal gjelde, i retten. Det har ført til at både Fylkesmannen og kommunen stoppet den tradisjonelle overføringen til trossamfunnet for 2019 og 2020. I vinter bet noen av fingeren på en kvinne under et slagsmål i moskeen, og politiet har måttet rykke ut flere ganger. Lørdag, da det igjen oppstod en opphetet diskusjon fordi flere medlemmer ble utestengt fra årsmøtet, var politiet nok en gang til stede. Les også: Fylkesmannen fryser støtten til moské - uenighet om hvem som sitter i styret «Maktmisbruk» Ifølge Ubah Aden, bystyrepolitiker for Oslo Arbeiderparti og medlem av moskeen, er mesteparten av medlemmene kvinner. Halvparten av disse igjen er ungdommer, men likevel er stemmene deres fraværende. Hun mener kvinner blir sett på som «noe som kan gjøre opprør og forstyrre mennenes makt». STILLER OPP: Arbeiderparti-politikeren Ubah Aden er en av kvinnene som taler kvinnenes sak i moské-debatten. Foto: Oslo Arbeiderparti Aden legger derimot til at styret har undervurdert at man i et demokratisk samfunn ikke kan utestenge halvparten av medlemmene sine, for så å motta statsstøtte. Hun kaller det hele for «maktmisbruk, pengemisbruk og udugelighet». Les også: Fikk finger bitt av under slåsskamp i moské i Oslo

