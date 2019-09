Kvinner tiltalt for bruk av strømhalsbånd på hunder

To kvinner tilknyttet et hundepensjonat i Trøndelag er tiltalt for å ha satt strømhalsbånd på minst 40 hunder for å hindre dem i å bjeffe.

Den daglige lederen ved hundepensjonatet skal ha satt strømhalsbånd på 40 hunder minst 55 ganger i tidsrommet 1. januar 2015 til 2. mai 2018, skriver Trønder-Avisa. Kvinnen solgte seg ut våren 2018 og er ikke lenger tilknyttet hundepensjonatet. Hun erkjenner ikke straffskyld, ifølge hennes forsvarer, advokat Anders Kjøren. Les også: Trump foreslår pågripelse for forræderi En ansatt ved hundepensjonatet er tiltalt for å ha brukt strøm mot 30 hunder. Ifølge tiltalen skal kvinnene ha brukt strømhalsbånd for at hundene ikke skulle bjeffe, skriver VG. Saken ble oppdaget ved at en annen ansatt ved pensjonatet tipset Mattilsynet om praksisen. Tiltalen er bygget opp etter gjennomgang av chatteloggen mellom de to tiltalte kvinnene. – Vi mener chatten mellom dem beviser utstrakt bruk av strømhalsbånd, sier politiadvokat Amund Sand ved Trøndelag politidistrikt til Trønder-Avisa. Les også: FN ber om rask evakuering fra Moria-leiren etter dødsbrann Forsvareren for den ansatte kvinnen, advokat Kjell Horseng, har ikke pratet med sin klient og vet ikke ennå hvordan hun stiller seg til tiltalen. Saken er berammet i Inntrøndelag tingrett 27. og 28. november i år. (©NTB)