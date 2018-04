Kygo om Avicii: Kan ikke tro det er sant

Den norske artisten Kygo hyller Avicii og omtaler ham som sin største inspirasjonskilde.

– Kan ikke tro det er sant, skriver Kygo på Instagram etter at det fredag ble kjent at Avicii er død, bare 28 år gammel.

Kygo skriver at det var nettopp Avicii som inspirerte ham til å begynne å lage elektronisk musikk.

– Takk for all gleden du brakte til verden med din musikk, skriver Kygo samtidig som han la ut et bilde av de to artistene sammen.

(©NTB)

