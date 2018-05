Kypros fortsatt Eurovision-favoritt

Irland går oppover på Eurovision-listene med en kjærlighetslåt illustrert av to mannlige dansere, men Kypros og Israel er de største favorittene i finalen.

Ifølge den samlede oddsoversikten til Eurovisionworld er Kypros – som stiller med Eleni Foureira og hennes "Fuego" – på topp. Så følger Israels Netta og låten "Toy".

Deretter, og riktignok et lite stykke bak, kommer irske Ryan O'Shaughnessy og låten "Together". Den handler om et mislykket kjærlighetsforhold, og på scenen blir kjærlighetshistorien utspilt av to mannlige dansere.

Kinesiske Mango TV valgte å sensurere bort denne opptredenen i sin sending fra Eurovision Song Contest, i tillegg til at alle regnbueflaggene var tatt bort. Dette var medvirkende til at Den europeiske kringkastingsunion (EBU) sa opp avtalen med den kinesiske TV-kanalen.

Norges håp, Alexander Rybak, ligger for øyeblikket på en tiendeplass hos spillselskapene.

