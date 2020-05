La russen få være russ

Årets russ fortjener takk - ikke kritikk. Så skal politiet først settes inn mot noen, bør det heller skje på kjøpesentrene.

«Neste sommer finnes ikke når du er ung». Slik formulerte helseminister Bent Høie seg da han nylig takket Norges ungdom for deres innsats under koronakrisen.

Og som Høie selv understreket; det var på høy tid med en takk. For få har båret en større byrde som følge av koronatiltakene enn våre barn og unge.

Deres grunnlovsfestede rett til utdanning har vært satt til side, kultur- og idrettstilbud lukket og ungdomstida satt på vent.

Og ungdommen har stor sett taklet dette på en fantastisk måte. Sutringen har det vært vi godt voksne og til dels eldre som har stått for.

Hobby-gestapister og angivere

Mange av oss har også inntatt rollen som hobby-gestapister og angivere. Nå er det russen som får gjennomgå, med krav om at politiet settes inn for å løse opp russefester der man står litt for tett.

Kravet kommer gjerne fra de samme som vaser rundt på byens kjøpesentre med fulle handleposer og null avstand til andre. Kanskje burde heller politiet settes inn der?

Men det er klart; å angripe voksnes rett til å shoppe er et alvorlig inngrep i vår frihet. Å kaste seg over ungdoms behov for å møtes og kose seg er derimot å ta samfunnsansvar.

Man må til tider undres på hvem som er de voksne i dette samfunnet.

Fortjener en fest nå

Det betyr ikke at det skal være fritt fram for russen, men de fortjener faktisk en fest nå.

Bare framtiden vil vise hvor stor skade de vil lide av de gjennomførte koronatiltak, men det er ingen tvil om at de unge virkelig har tatt en for laget denne gang. Mye mer enn de som nå klager over russens oppførsel.

Da koronaviruset traff oss i mars kunne vi taklet det på ulike måter. Historisk sett har slike epidemier vært møtt gjennom å isolere de smittede og de som har størst risiko for å bli smittet.

I praksis kunne det betydd å isolere eldre og andre utsatte grupper. Det skjedde i flere land, der det ble innført portforbud for de gamle.

Alle tok støyten

Vi valgte i stedet å spre belastningen på alle, ved at store deler av samfunnet ble lukket ned. Det var et strålende eksempel på samfunnssolidaritet, men en av konsekvensene ble at barn og unge fikk bære en ekstra tung bør i solidaritet med de eldre.

De fleste er enige om at dersom vi hadde visst det vi i dag vet om koronaviruset ville vi aldri stengt skolene. Folkehelseinstituttet anbefalte det da heller den gang.

Men mars var en tid av usikkerhet og panikk, der vi trodde vi ble smittet av å gå forbi hverandre på gaten. I dag vet vi at vi sjelden smittes i friluft, og at vi må være nær en smittet i relativt lang tid før det blir virkelig farlig.

Den nye smitteappen reagerer for eksempel ikke før du har vært nær en smittet i mer enn 15 minutter. Det betyr at smittefaren er mye mer håndterbar enn vi en gang trodde. Det bør nå komme ungdommen til gode.

Bedre enn den forrige

Siden Sokrates dager har det vært en favorittsyssel blant godt voksne å beklage seg over ungdommen. Det er en vestlig forfallsmyte som gjennom 2500 år ikke har latt seg rokke av det faktum at hver generasjon stort sett har vært bedre enn den forrige.

Det gjelder også denne, som bar sitt ansvar rakrygget og uten å mukke mens andre klagde over at de ikke fikk dratt på hytta i påska.

Så i stedet for å klage på russen bør vi alle gjøre Bent Høies ord til våre: Tusen takk til russen 2020. Vi er stolte av dere!