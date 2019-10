Labour-leder Jeremy Corbyn går med på Boris Johnsons forslag om nyvalg

Labour-leder Jeremy Corbyn sier han støtter statsminister Boris Johnsons forslag om at det skal skrives ut nyvalg.

Saken oppdateres!

Den britiske opposisjonslederen sier at hans krav om at brexit må utsettes, nå er møtt og at han derfor går med på valg.

Johnsons ønske om nyvalg har tidligere blitt nedstemt i Underhuset flere ganger, senest mandag.