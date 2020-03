Lærere bekymret etter beskjed om å ikke føre elevfravær på hjemmeskolen

Lærerne frykter for å miste oversikten over elevene etter beskjed om at de ikke skal føre fravær mens det er hjemmeskole.

Utdanningsdirektoratet ga torsdag klar beskjed til landets lærere om at de ikke skal føre fravær så lenge hjemmeskolen varer.

Det har ført til mange bekymrede reaksjoner fra lærerne, forteller Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

– Mange lærere er urolige for at man da mister oversikten over elevene og hvem som deltar i skoleaktivitetene. Vi skal oppfylle opplæringsloven, og da er det veldig viktig å vite om eleven er til stede. Det er også viktig for å vite om eleven har det bra eller ikke, sier Handal til NTB.

UKLOKT: Steffen Handal, leder Utdanningsforbundet, mener det er uklokt at lærere ikke skal registrere fravær mens elevene har skole hjemmefra. Det gjør jobben til lærerne vanskeligere, mener han. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Noen elever i en gråsone

Handal sier at selv om hovedinntrykket etter én uke med hjemmeskole er at det går overraskende bra, så er det også mange elever lærerne er bekymret for.

– Det er barn som lever under vanskelig familieforhold eller barn med et stort behov for spesialundervisning og som har store fysiske eller psykiske utfordringer. Men det er også elever som er mer eller mindre til stede. De faller i en gråsone, og vi vet ikke helt hvordan de har det. Det er også en del lærere som er bekymret for elever som til vanlig følger et ordinært opplæringsløp. Det mener beskjeden om å ikke føre fravær kan gjøre jobben vanskeligere, sier han.

Må følge opp

Direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet sier grunnen til at lærerne ikke lenger skal føre fravær, er for å ta hensyn til at elevene har ulike hjemmesituasjoner.

– Vi må sørge for at elevene ikke taper på at skolen er stengt. Det vil derfor være vanskelig å føre fravær som normalt nå, skriver Nissen i en epost til NTB.

– Det er fremdeles viktig at skolen og lærerne følger opp elevene på en god måte. Selv om skolen ikke skal føre fravær, betyr ikke det at læreren ikke skal ha oversikt over når elevene er til stede og arbeidet de gjør. De bør ha jevnlig kontakt om skolearbeidet, sier hun.

Vil øke forskjellene

Handal sier situasjonen er krevende for lærerne. Noen har uttrykt at de savner retningslinjer for hva man skal gjøre og ikke gjøre, og hva som anses som godt nok. Mange lærere følger også opp sine egne barn samtidig.

Han mener likevel ikke at nasjonale retningslinjer for opplæringen er veien å gå, og mener dette må løses innenfor lærerprofesjonen.

– Får alle elever et like godt tilbud?

– Nei, det tror jeg ingen kan love. Skolene og lærerne strekker seg så langt de kan, men vi må nok regne med at det vil variere. I denne situasjonen er det også grunn til å tro at sosial bakgrunn vil spille en enda større rolle for læringsutbyttet fordi hjemmesituasjonen vil få så mye mer å si, sier han.

– Jeg er redd vi kommer ut av denne situasjonen med større forskjeller mellom elevene enn i en normal situasjon. Noe annet ville vært rart, sier han.

Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet sier de skal se nærmere på problemstilling med økt ulikhet, dersom skolestengningen vil bli langvarig og pågå lenger enn ut neste uke, som først varslet.

