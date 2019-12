Lærerinne (30) hadde sex med fem elever på eliteskole

Men slipper unna straffeforfølgelse.

Den 30 år gamle lærerinnen skal også ha sendt seksuelle videoer av seg selv til en eller flere gutter, videoer som senere ble lastet opp til pornografiske sider, melder News24.

Lærerinnen fra Sør-Afrika ble avslørt i oktober i år, da det ble kjent at en 18 år gammel gutt fortalte at han hadde hatt sex med en av lærerinnene på eliteskolen Bishops Diocesan School i Cape Town.

Etter en intern etterforskning på skolen kom det frem at lærerinnen har hatt sex med minst fem gutter på skolen i perioden 2013 til 2019.

De greide ikke avsløre til nøyaktig hvem hun sendte det seksuelle materialet som senere dukket opp på sosiale medier til, og de slo også fast at ingen andre i skole-ledelsen kjente til hennes forhold med andre elever.

Skolen mener derimot at hun brøt reglementet, men da saken ble kjent i oktober i år, trakk lærerinnen seg fra jobben. 30-åringen vil derfor ikke bli disiplinert av skolen.

Ingen av guttene var under den seksuelle lavalderen på 16 år da de hadde sex med lærerinnen. Hun etterforskes derfor ikke for å ha gjort noe straffbart og er heller ikke siktet i saken, melder news.com.au.

De skriver også at avsløringen kom samme måned som lærerforeningen South African Council of Educators, advarte om alarmerende høye tall på tilfeller av lærere som hadde sex med elever fra videregående skole, samt den «voksende trenden» av kvinnelige lærere som misbruker gutter på videregående.

30-åringen har så langt ikke kommentert saken eller anklagene mot henne. Hun skal ifølge News24 nå motta medisinsk behandling etter avsløringen.

Selv om hun ikke blir straffeforfulgt nå, risikerer hun etterforskning. I en uttalelse fra skolen på mandag heter det at skolen vil varsle «passende myndigheter» om det skolen fant ut i løpet av sin interne etterforskning. Hun kan også risikere sivile søksmål fra en eller flere av guttene.

Tiltalt for sex med to elever

Nylig ble en ansatt ved en videregående skole i Bodø tiltalt etter å ha hatt sex med to elever. Mannen er tiltalt for å skal ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med to jenter.

Begge var elever på den aktuelle videregående skolen, og begge hadde kontakt med ham gjennom stillingen hans, skriver Avisa Nordland.

Mannen er tiltalt etter straffelovens paragraf 193, for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold. Strafferammen for dette er fengsel inntil seks år.

- Hadde sex med elev i storefri

I en dom fra Bergen tingrett i oktober i år, ble en lærer i slutten av 30-årene frikjent for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang. De to hadde et forhold som pågikk over flere måneder i 2017, da han var vikarlærer på den videregående skolen der den 17 år gamle jenta var elev. Ved et tilfelle hadde de også sex i storefri.

Begrunnelsen for frifinnelsen var at mannen ikke var lærer for den fornærmede jenta da forholdet pågikk.

– Retten finner at vilkåret «misbruk av stilling» ikke er til stede, idet tiltalte ikke var fornærmedes lærer på tidspunktet for de seksuelle handlingene. Han var likevel lærer ved skolen der fornærmede var elev, på tidspunktet for de seksuelle handlingene, skriver Bergen tingrett i dommen, ifølge Bergensavisen.