Lærerinne hadde trekant med elev og en annen kvinne

Da ektemannen var ute av byen, tok lærerinnen (40) og den andre kvinnen kontakt med eleven og inviterte ham hjem.

NEW YORK (Nettavisen): En lærerinne (40) fra Oklahoma blir nå anklaget for voldtekt etter at hun og en annen kvinne hadde trekant med en skoleelev hjemme hos lærerinnen.

Den 40 år gamle kvinnen ble arrestert på tirsdag denne uken og siktet for voldtekt, melder flere amerikanske medier. Hun er lærer og lagleder på skolen, og eleven hun er siktet for å ha voldtatt var 18 år gammel, da hendelsen fant sted.

- Sendte nakenbilder og nakenvideo

Den andre kvinnen som deltok i trekanten, er foreløpig ikke siktet. Hun er en tidligere lærer i det samme skoledistriktet.

Ifølge lokale medier ble lærerinnen først kjent med 18-åringen via Snapchat, og deretter skal hun ha sendt seksuelle meldinger til ham. Ifølge eleven skal hun også ha sendt nakenbilder og videoer av seg selv.

På selve dagen da voldtekten skal ha funnet sted, i midten av 2019, tok den 40 år gamle lærerinnen kontakt med eleven og inviterte ham hjem til seg, der hun oppholdt seg sammen med den andre kvinnen.

Lærerinnens ektemann var på det daværende tidspunkt utenbys.

Eleven har fortalt politiet at han dro til huset og hadde sex med de to kvinnene.

- Ryktene startet på skolen

Skolen hvor kvinnen jobber, opplyser at ryktene om trekanten begynte å spre seg på skolen i desember i fjor, og at de deretter tok kontakt med politiet for å få dem til å etterforske om det hadde vært et forhold mellom en lærer og en elev.

- Han har innrømmet at møtet hadde skjedd i lærerens hjem, sammen med en annen voksen kvinne, en tidligere lærer i skoledistriktet, opplyser det lokale politiet.

De ber nå foreldre om å monitorere barnas kontoer på sosiale medier for å sjekke om det er noen andre som har hatt kontakt med kvinnen.

- Det kan være andre elever som har hatt upassende kontakt med henne, sier politiet.

Meldte seg for politiet

Lærerinnen meldte seg for politiet tirsdag denne uken, etter at det hadde gått ut en arrestordre på henne.

I Oklahoma er den seksuelle lavalderen 16 år, men en person kan likevel bli straffet for seksuelle lovbrudd om vedkommende har et autoritetsforhold til offeret.

Lokalavisen skriver at kvinnen sitter i arresten med en kausjon på 5.000 dollar. Kvinnen er for øyeblikket permittert fra jobben.