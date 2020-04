Lærling signerte opprop mot vindkraft - da fikk han e-post fra kraftselskapet

Kan se ut som et forsøk på å kneble den ansatte, sier advokat.

En lærling i nettselskapet Sogn og Fjordane Energi (SFE) i Sandane fikk beskjed om at han ikke kunne regne med videre jobb etter å ha signert et opprop for ny behandling av vindkraftverk på Lutelandet, skriver avisa Firda.

En e-post som skal ha gått fra fra Lutelandet Energipark AS via konserndirektør for HR og organisasjon Ole Bent Søreide i SFE til lærlingens nærmeste overordna i SFE Nett står sentralt i en strid som nå er blitt advokatmat.

I e-posten skal det ha gått ut beskjed om at det å stå på en slik liste ikke burde være forenlig med jobb i SFE. Konserndirektøren i SFE skal ha sendt e-posten videre med egne kommentarer. Innholdet ble formidlet videre til lærlingen.

- Brudd på arbeidsmiljøloven

Advokat Thorkil H. Aschehoug i advokatfirmaet Grette, bistår lærlingen og har bedt om innsyn i e-posten. Aschehoug mener saken er alvorlig og et brudd på arbeidsmiljøloven. Paragraf 13-1 forbyr direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn. Aschehoug mener videre at saken også gjelder ansattes rett til å ytre seg. Denne rettigheten er kun begrenset dersom ytringen er en illojal handling overfor arbeidsgiver.

Advokat Thorkil H. Aschehoug, partner i advokatfirmaet Grette. Foto: (Grette)

- Da er dette i virkeligheten et forsøk på å kneble den ansatte. Ytringsfriheten står spesielt sterkt i tilfeller som dette. En av pilarene i ytringsfriheten er å sikre deltakelse i den offentlige politiske debatten. Det er nettopp det lærlingen gjør, så her er det innertier på hva ytringsfriheten skal verne om, sier Aschehoug til Firda.

Advokaten sier han vil jobbe for at SFE som konsern beklager hendelsen og at lærlingen får videre jobb og kompensasjon for situasjonen han har havnet i. I forrige uke fikk lærlingen tilbud om jobb ut august, mens han selv mener han var forespeilet jobb videre.

Nekter å utlevere e-post

Johannes Rauboti, konserndirektør i SFE, viser Firda videre til Asgeir Aase, konserndirektør i SFE Nett, for spørsmål om saken. På spørsmål om hvorfor advokaten ikke kan få innsyn i eposten, svarer Aase slik:

- Jeg kan ikke gi ut intern kommunikasjon.

Aase sier han stoppet saken så fort han ble klar over den og sier at dette aldri skulle vært en sak. Han sier det lærlingen har gjort er helt legalt.

- Her er det vel sånn at en person har sendt fra seg noe altfor fort. Det kan dessverre skje, sier han til Firda.