Lagmannsretten forkastet Eirik Jensens anke - må bli værende i varetekt

Mener et vil være egnet til å støte allmennhetens rettsfølelse om den tidligere polititoppen løslates.

Artikkelen oppdateres.

Avgjørelsen ble klar fredag formiddag.

I en uttalelse fra Borgarting lagmannsrett heter det:

«Borgarting lagmannsrett har i dag enstemmig forkastet Eirik Jensens anke over tingrettens fengslingsforlengelse i åtte uker til 10. september 2020.

Det vil være egnet til å støte allmennhetens rettsfølelse om Eirik Jensen nå ikke fortsatt fengsles i påvente av Høyesteretts avgjørelse av hans anke over straffedommen.

Forsvarer hadde vist til en opinionsundersøkelse fra Opinion AS, men lagmannsretten fant at denne undersøkelsen ikke kunne få avgjørende betydning. Fortsatt varetektsfengsling var ikke i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) og var ikke uforholdsmessig.»

Fakta Jensen/Cappelen-saken ↓ * Den tidligere politimannen Eirik Jensen ble i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. * Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Cappelen ble tilkjent seks års strafferabatt. * Jensen anket skyldspørsmålet, mens Cappelen anket straffutmålingen. Ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett 28. august 2018 som den siste jurysaken i Norge. * 28. januar i fjor fant juryen Eirik Jensen skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til innførsel av hasj. * Fagdommerne satte juryens kjennelse til side, noe som innebar at hele saken måtte opp til ny behandling. * Den siste ankerunden startet i Borgarting lagmannsrett onsdag 6. november 2019. Saken ble ført etter ny ordning med meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere. * Saken ble tatt opp til doms 27. mars. * Fredag 19. juni ble Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. Gjermund Cappelen ble dømt til 13 års fengsel for korrupsjon og smugling av 16,7 tonn hasj. * Jensen anket dommen til Høyesterett. Cappelen anket straffutmålingen til samme instans. * Jensen har sittet varetetsfengslet i Kongsvinger siden 19. juni, da han ble pågrepet. Cappelen har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet 19. desember 2013. Kilde: NTB, Nettavisen

Jensen anker fengsling til Høyesterett

Det var 19. juni ble den tidligere betrodde polititoppen dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet. Jensen nekter all straffskyld og har anket dommen til Høyesterett.

Ved fengslingen forrige torsdag mente tingretten at tillitsbruddet overfor samfunnet og undergraving av politiets virksomhet har enestående dimensjoner.

«Rettsordenens videre oppfølging er da egnet til å ha stor betydning for allmennhetens tillit til samfunnets rettshåndhevelse.»

Lagmannsretten slutter seg til tingrettens vurdering. De mener også at sakens alvor, dens spesielle karakter og den omfattende medieomtalen tilsier at det er behov for å holde ham i fengsel til Høyesterett har sagt sitt om dommen.

- Det er bra at lagmannsretten er klar på at skyldspørsmålet i saken ikke er avgjort, og at det fortsatt er mulighet for frifinnelse. At Jensen da må sitte i varetekt fordi saken er omfattende omtalt i media er det vanskelig å forstå, skriver Jensen-forsvarer John Christian Elden i en SMS til Nettavisen.

Stjerneadvokaten John Christian Elden er forsvarer for Eirik Jensen. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Forrige torsdag ble han varetektsfengslet i åtte uker. Spesialenheten ønsker å holde ham fengslet til anken er ferdigbehandlet, som ser ut til å kunne bli mot slutten av oktober.

Tidligere denne uken gikk Jensen på enda et nederlag i retten. Han ønsket at en annen domstol enn Borgarting lagmannsrett skulle behandle fengslingsanken, men dette ble avvist.

- Lovbruddene svært grov karakter

Ved den forrige fengslingen besluttet Oslo tingrett å løslate Jensen fra varetektsfengsling, men dette ble omgjort av Borgarting lagmannsrett.

Årsaken til at Spesialenheten vil ha Jensen varetektsfengslet er at de mener det vil støte den allmenne rettsfølelsen dersom han fortsatt er på frifot.

«I en sammensatt og konkret helhetsvurdering legger retten avgjørende vekt på sakens helt spesielle karakter på grunn av Jensens stilling og rolle da lovbruddene ble begått, og på mistankens styrke. Dette må sammenholdes med lovbruddenes svært grove karakter, som etter grundig og gjentatt prøving har resultert i lovens strengeste straff», heter det i fengslingskjennelsen fra forrige uke.

I retten forrige torsdag fortalte Jensen om hvordan han har hatt det i Kongsvinger fengsel etter at han ble pågrepet i retten for fire uker siden.

- Jeg sliter skikkelig. Jeg sover neste ikke. Jeg sover to timer i døgnet og har gjort det siden jeg kom inn. Ingen sovetabletter virker lenger. Det er en tilværelse som ingen kan forestille seg. Men jeg står ikke her og sutrer på grunn av det, sa Jensen.

Har det tungt i fengsel

Nettavisen får opplyst at de snart fire ukene i fengsel har vært svært krevende for Jensen. Han har ikke benyttet seg av fellesskapsaktiviteter, hatt noe kontakt med andre innsatte og oppholder seg for det aller meste for seg selv på cellen, med unntak av sporadiske lufteturer og samtaler med fengselspresten.

Ved tre tilfeller har han fått besøk av sine nærmeste.

Han har også brukt tiden til å skrive flere brev, ett av dem på 36 sider der han langer ut mot dommen, som Nettavisen har omtalt.

- Jeg må si vi ble opprørte og forbannet, skriver den tidligere politimannen blant annet om dommen i det krasse brevet.

Han kritiserer også Spesialenheten for deres håndtering av saken. Spesialenheten har på et internmøte hos Riksadvokaten i mars, før Norge ble stengt ned på grunn av koronaen i mars, blitt omtalt med rosende ord for deres håndtering av saken, får Nettavisen opplyst.

I forrige fengslingsmøte kritiserte Jensen også måten han ble pågrepet i pausen av domsopplesningen. Samboer Ragna Lise Vikre mente pågripelsen minnet om en maktdemonstrasjon.

I samme sak som Jensen ble hasjsmugleren Gjermund Cappelen dømt til 13 års fengsel. Han fikk betydelig strafferabatt, syv år, for å ha snakket Jensen inn i saken. I tillegg fikk han ett års strafferabatt for tiden som er gått.

Cappelen ble pågrepet 19. desember 2013 og har mer eller mindre sittet varetektsfengslet på Ila i over seks og et halvt år. Ingen andre i Norge har sittet så lenge i varetekt.