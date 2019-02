Lagmannsretten løslater drapssiktet Oslo-mann

Torsdag besluttet Oslo tingrett å løslate en drapssiktet 54-åring. Politiet anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett, som forkastet anken.

– Lagmannsretten forkastet politiets anke, sier mannens forsvarer, advokat Bjørn Aksel Henriksen, til VG.

Politiet tror ikke mannen drepte samboeren ved et uhell, men en ny rapport viser at våpenet hans var defekt.

Hendelsen fant sted i mannens leilighet på Oppsal i Oslo 26. september i fjor. Den drapssiktede mannen ringte selv etter ambulanse og fortalte at han hadde skutt samboeren, en 49 år gammel kvinne, ved et uhell.

54-åringen ble umiddelbart siktet for drap og har sittet varetektsfengslet siden. Han har hele tiden hevdet at våpenet gikk av ved et uhell, og at han aldri rørte ved avtrekkeren.

I forrige uke mottok påtalemyndigheten den tekniske undersøkelsen av mannens hagle. Den viser at våpenet konsekvent går av ved normal sammenklapping, uten at man trenger å røre avtrekkeren, meldte TV 2 torsdag.

Oslo tingrett mener rapporten styrker siktedes forklaring, og at det ikke lenger finnes sterk nok grad av sannsynlighet for at han skjøt samboeren med viten og vilje. Dermed konkluderte dommeren med at mannen må løslates.

Advokat Bjørn Aksel Henriksen mener våpenrapporten viser at hans klient har snakket sant hele tiden.

– Den viser at dette var en ulykke, og at han ikke hadde noen intensjon om å skade henne. Hans intensjon var å true. Det er selvsagt klanderverdig å lade et våpen i en slik situasjon, men det gjør ham ikke til drapsmann, sier Henriksen.