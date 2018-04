Lagmannsretten skjerpet straff for overgrepstiltalt mann

En 28 år gammel mann er dømt til 17 års fengsel i Borgarting lagmannsrett for til sammen 74 seksuelle overgrep og trusler på internett.

I september i fjor ble mannen dømt til 15 års fengsel i Oslo tingrett. Begge parter anket dommen til lagmannsretten over straffeutmålingen.

Det er i alt 53 fornærmede jenter i alderen 12 til 18 år i saken. Overgrepene han er dømt for skjedde over en periode på ett år og to måneder.

Alle overgrepene skjedde over internett. Det dreide seg blant annet om ti fullbyrdede voldtekter og sju voldtektsforsøk.

Lagmannsrettens flertall kom til at utgangspunktet for den samlede straffen var 19 år. 28-åringen har erkjent straffskyld og fikk 10 prosent strafferabatt for det.

Mannen har nå sittet tre år i varetekt. Med henvisning til den lange fengselsstraffen, mener lagmannsretten at det ikke er grunnlag for forvaring.

I den innledende kontakten med jentene utga han seg for å være russ med tilgang til russebuss. Når kontakten var etablert, truet han med å publisere og offentliggjøre nakenbilder av jentene og slik fikk dem til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

«Gjennomgangen av det beslaglagte materialet viser at tiltalte på en kynisk og utspekulert måte fikk barna til å stole på seg, for senere å utnytte dette på det groveste. Han fremstår etter rettens syn som grenseløs i jakten på det han omtaler som porno, og chatteloggene viser en væremåte/fremgangsmåte hos tiltalte som er både hensynsløs og ufølsom», heter det i dommen.

