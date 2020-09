Laila Anita Bertheussen forklarer seg for første gang på ett og et halvt år

- PST har glemt det, men jeg er den fornærmede i denne saken her, starter hun sin forklaring med.

Artikkelen oppdateres løpende.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Onsdag morgen startet tiltalte Laila Anita Bertheussen sin forklaring i retten.

Etter at hun ble pågrepet 14. mars i fjor var det ingen nye angrep mot Tor Mikkel Wara eller andre toppolitikere ifølge PST skal ha truet.

Etter å ha vært i flere politiavhør, nektet hun å forklare seg for politiet etter 8. april i fjor, som var dagen for det siste avhøret. Planen var at hun skulle forklare seg i et konfronterende avhør 30. august 2019, før tiltalen ble tatt ut, men dette nektet hun.

- PST har glemt det, men jeg er den fornærmede i denne saken her, starter Bertheussen med å si.

Hun fortalte også om sin egen oppvekst, og slo fast at hun er en sterk kvinne og feminist.

Tegning av tiltalte Laila Anita Bertheussen under rettssaken som startet i sal 250 i Oslo tingrett tirsdag. Bertheussen, som er samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (bak på tegningen), er tiltalt for angrep på demokratiet og trusler mot ledende politikere. Foto: Egil Nyhus (NTB scanpix)

Gjentatte trusler

Samboeren til tidligere Frp-justisminister Tor Mikkel Wara er tiltalt for en rekke forhold, deriblant flere brudd mot den alvorlige bestemmelsen som går på trusler mot demokratiet (se egen faktaboks under om tiltalen) som har en øvre strafferamme på ti års fengsel. Men fordi Bertheussen er tiltalt for trusler mot flere toppolitikere er strafferammen utvidet til 16 års fengsel.

Fakta Fakta om tiltalen mot Laila Anita Bertheussen ↓ * Statsadvokatene ved Det nasjonale statsadvokatembetet besluttet 23. januar at det skulle tas ut tiltale mot Laila Anita Bertheussen (55), samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). * Hun tiltales for brudd på straffeloven paragraf 115 for ved bruk at blant annet trusler å ha sørget for at det var en fare for å hindre eller påvirke arbeidet til samboeren, samfunnssikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde (Frp) og mannen hennes, stortingsrepresentant, Christian Tybring-Gjedde (Frp). * Bakgrunnen for dette er blant annet at hun skal ha tegnet et hakekors og skrevet «rasist» på familiens bil og å ha brutt opp lokket til drivstofftanken og tent på en hyssing inn i den. * I tillegg var det ifølge tiltalen Bertheussen som sendte brev med truende innhold til samboeren og seg selv, samt til ekteparet Tybring-Gjedde. * Hun er også tiltalt for trusler, (paragraf 263), for å ha gjort noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling uten at den er begått (paragraf 225) og overtredelse av brann- og eksplosjonsvernloven (paragraf 190). Kilde: NTB

Hun er blant annet tiltalt for trusler mot sin samboer Wara da han var justisminister og mot Frp-toppene Ingvil Smines Tybring-Gjedde, som var beredskapsminister, og stortingspolitiker Christian Tybring-Gjeddde.

Bertheussen har hele tiden nektet straffskyld for alt hun er anklaget for.

I innledningen av sin forklaring brukte Bertheussen også tid til å fortelle om sykdomssituasjonen hennes. Hun fortalte også om at hun er kronisk syk.

- Det kommer ikke til å bli bedre, det blir bare verre.

Hun ankom retten i en turkis bukse og lys blå bluse. Det korte håret er trukket over mot venstre. Da hun inntok vitneboksen tok hun av brillene. Hun hadde også med seg en ny veske i beige farge med budskapet "Feminist, ja visst!".

I to av trusselbrevene, sendt til Wara og ekteparet Tybring-Gjedde, er det funnet urin. Før rettssaken uttalte parets bistandsadvokat, Hermann Skard, til Nettavisen at de begge så på trusselbrevet som skremmende.

Dette brevet mener PST ble sendt fra Laila Anita Bertheussen, samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, til ekteparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde. De er henholdsvis tidligere statsråd og stortingspolitiker for Fremskrittspartiet. Foto: Politiet

Påtalemyndigheten ønsker at Wara skal forklare seg når han vitner i retten, men dette er ikke noe har trenger å gjøre.

Nettavisen omtalte forrige helg noen av bevisene Politiets sikkerhetstjeneste mener å ha mot Bertheussen. Det er blant annet:

En rød tusj som er funnet i boligen.

Data fra helseapp som forteller om bevegelsesmønsteret hennes.

Fornærmede Tor Mikkel Waras egen forklaring.

Skriftanalyser hvor eksperter slår fast at Bertheussens håndskrift er tilnærmet lik håndskriften i minst ett av trusselbrevene.

I perioden fra 6. desember 2018 til 10. mars 2019 ble Wara utsatt for flere ubehagelige episoder som tagging av ordet «rasist» på husveggen og bilen, brann i bilen og søppelspannet og å ha mottatt trusselbrev (se egen faktaboks under med tidslinjen for alle hendelsene).

Fakta Tidslinje Bertheussen-saken ↓ * Natt til 6. desember 2018 tegnet noen et hakekors og skrev ordet «rasisit» på huset og «rasist» på bilen til daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). I tillegg stakk en hyssing ut av bensintanken på en bil som sto parkert ved huset i Oslo, noe som ble ansett som et forsøk på å tenne på bilen eller en trussel om det. * 26. desember anmeldte Waras samboer Laila Anita Bertheussen teateret Black Box i Oslo for å ha filmet parets hus. Anmeldelsen ble siden henlagt, og Bertheussen klaget henleggelsen inn for Statsadvokaten og fikk medhold. * Senere ble saken igjen henlagt, og i mars 2019 sendte Bertheussens advokat inn en ny klage. Også Black Box sendte inn klage på politiets opptreden under arbeidet med etterforskningen. Med klagen fulgte også et erstatningskrav. * 17. januar 2019 var det et branntilløp i søppelkassen på utsiden av Waras hus. * 29. januar 2019 mener PST at hun lagde et brev som hun sendte i posten i en konvolutt. Brevet var adressert til WARA/BERTHEUSSEN. Brevet skal ha vært påført brennmerke. * 29. januar 2019 mener PST at Bertheussen laget et trusselbrev som hun sendte i posten i en konvolutt adressert til daværende beredskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og stortingspolitiker Christian Tybring-Gjedde, begge Frp-politikere. * 11. februar 2019 undersøkte politiet en mistenkelig gjenstand som var plassert ved Waras hus. Et tøystykke med flasker ble funnet bundet fast i en krok under støtfangeren på bilen. Ifølge Dagbladets kilder fant politiet spor etter brennbar væske i flaskene. Politiets bombegruppe undersøkte gjenstanden og konkluderte senere med at gjenstanden var ufarlig. * 2. mars 2019 rykket politiets bombegruppe ut til Wara og Bertheussens hus etter at det ble funnet et brev i postkassen. Brevet ble oppfattet som truende. * Natt til 10. mars 2019 rykket politiet ut til en brann i Waras bil, som sto parkert utenfor huset. Brannen ble raskt slukket, og etterforskningen ble overlatt til Politiets sikkerhetstjeneste (PST). * Torsdag 14. mars 2019 ble Bertheussen siktet for å ha tent på bilen 10. mars. Hun var da ikke siktet for de tidligere hendelsene, men daværende PST-sjef Benedicte Bjørnland sa det er «naturlig å se disse i sammenheng». * Bertheussen erkjenner ikke straffskyld, og hennes forsvarer John Christian Elden har sagt at saken kun er bygd på indisier. * 3. juni 2019 fikk PST en forsendelse med innhold som skal tale til Bertheussens fordel, ifølge Dagbladet. Pakken ble først sendt til Elden, som siden overleverte den til PST. Konvolutten er poststemplet 28. april 2019, sendt fra Norge. På dette tidspunktet skal både Bertheussen og Wara ha oppholdt seg i USA. * 25. juni 2019 valgte Riksadvokaten å avvise Bertheussens klage på henleggelsen av hennes anmeldelse av Black Box. Samtidig avvises Black Box' klage og erstatningskrav i forbindelse med politiets håndtering av saken. * 23. januar 2020 meldte Nettavisen nyheten om at Bertheussen tiltales for alle forholdene hun var mistenkt for. KILDE: NTB og Nettavisen

Aktor: Teaterstykke motiv for handlingene



Noe av bakgrunnen for alle truslene mot Wara er teaterforestillingen «Ways of Seeing», mener PST. Høsten 2018 ble opptak av boligen til Wara vist fra scenen under et teaterstykke. Boligen til ekteparet Ingvil Smines og Christian Tybring-Gjedde ble også vist.

- Vi mener tiltalte prøvde å få hendelsene mot Wara til å se ut som at det var personer bak Ways of Seeing, eller personer som sympatiserte med dem, som stod bak handlingene, sa Formo i det innledende foredraget tirsdag.

Ways of Seeing hadde premiere 21. november 2018 og gikk flere ganger på Black Box teater i Oslo. Siste oppsetning var 30. november samme år. Deltakerne i teaterstykket skriver på hjemmesidene at formålet med teaterstykket har vært å kartlegge nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn og skape debatt.

- I stykket ble husene til flere personer, heriblant politikere, vist. Etter påtalemyndighetens oppfatning mener vi at teaterstykket, og enkelte hendelser i etterkant, var motivet til å utføre de handlingene som er i tiltalen, sa Formo.

Hun trakk også frem at Bertheussen og en venninnen var på en av forestillingene lørdag 24. november 2018. Hun og en venninnen filmet deler av forestillingen med mobiltelefoner.

- Det oppstod en situasjon der tiltalte og venninnen gikk underveis, sa Formo.

Wara avviste i sin tid spekulasjoner om at truslene måtte ses i sammenheng med teaterstykket.

Før jul 2018 anmeldte Bertheussen flere av personene i teaterforestillingen. Saken ble senere henlagt.