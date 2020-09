Laila Anita Bertheussen: Opprettet falsk Facebook-konto for å slenge med leppen mot Per Sandberg

Dette er den falske Facebook-kontoen til Bertheussen.

I mars 2018 ringte Frp-leder Siv Jensen til Bertheussen for å høre med henne om det var aktuelt for samboer Tor Mikkel Wara å kunne bli justisminister.

- Tor Mikkel var ute av politikken i 1993, det var før tiden med Facebook og sosiale medier. På den tiden var det bare nerder som hadde PC. Vi diskuterte det og både jeg og begge mine døtre ønsket at han skulle si ja. Tor Mikkel hadde også lyst.

Deretter forklarte hun om noe av baksiden med å være statsrådfrue.

- Jeg er vant til å verne om privatlivet. Før Tor Mikkel ble justisminister kunne jeg skrive hva jeg ville på Facebook. Jeg er en person som slenger med leppen og kan si flåsete ting, enten det er om naboen eller Per Sandberg (tidligere nestleder i Frp og statsråd, red. anm.).

– Savnet å være meg selv

- Jeg skjønte at jeg ikke kunne gjøre det da Tor Mikkel ble justisminister så jeg vasket profilen for kommentarer jeg tidligere hadde lagt ut. Jeg ble bevisst på at ting jeg sa kunne hektes på Tor Mikkel. Det likte jeg ikke. Jeg kunne ikke lenger si hva jeg ville og jeg savnet å være meg selv, sa Bertheussen i retten.

Les også: Bertheussen kranglet med Wara om Facebook-innlegg

Etter hvert fant hun en løsning.

- Etter en stund opprettet jeg en alter ego Facebook-profil så jeg kunne slenge med leppen mot Per Sandberg og andre. Jeg beklager til ham for det. Jeg har aldri møtt ham. Grunnen til at jeg gjorde det var at jeg ønsket å være meg selv.

Laila Anita Bertheussen utga seg for å være Anita Berg på Facebook. Bildet er hentet fra en reklame, og er trolig et illustrasjonsfoto, da det er brukt i mange forskjellige sammenhenger. Foto: Skjermdump Facebook

I retten kom det også frem at Bertheussen benyttet en konto med navnet «Anita Berg» og at hun diskuterte opprettelse av falsk profil med en annen kvinne som var gift med en tidligere statsråd i den sittende regjeringen.

- Jeg vet ikke når jeg opprettet profilen, for å være helt ærlig.

Bertheussen anbefalte også kvinnen å opprette en falsk Facebook-konto.

- Jeg så dine kommentarer på XXs (navn på daværende statsråd, red. anm.) side. Du burde hatt en fake profil som du kunne bruke, skrev Bertheussen til kvinnen.

Les også: Aktor: - Fant urin i trusselbrev til Tor Mikkel Wara og Frp-topper

– Slavelønn

- Jeg lagde én noen måneder etter at TM (Tor Mikkel, red. anm.) sa ja til å gå tilbake til slavelønn og dobbelt arbeid, skrev Bertheussen videre.

Med slavelønn mente Bertheussen at Wara tjente langt mindre som justisminister enn som partner i kommunikasjonsbyrået First House.

Det ble også vist flere andre chattelogger. Aktoratet viste også poster på Facebook som Bertheussen hadde lagt ut på ulike sider med den falske profilen. Ett av innleggene ble lagt ut på teateret Black Box sin Facebook-side våren 2019. Bakgrunnen var at de hadde filmet boligen til Wara og Bertheussen i forbindelse med teateroppsetningen «Ways of seeing».