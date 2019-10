Laila Bertheussen langer ut mot PST på Facebook

- Jeg vet fortsatt ikke hvordan dette ender. Men det er viktig at noe av min historie kommer frem, skriver i et Facebook-innlegg torsdag formiddag.

«Dette er historien jeg aldri ønsket å skrive. Jeg er blitt dratt inn i dette hylende og baklengs mens PST forsyner media med «godbiter» fra min havarerte ungdomstid. Jeg føler meg sjanseløs.»

Dette skriver Bertheussen i et innlegg på Facebook.

Statsadvokat Marit Formo forteller til Nettavisen at Bertheussens påstander om at PST har lekket dommer om henne til media ikke stemmer.

- Det er ikke ofte vi går ut på denne måten, men denne gangen var det behov for å gi denne oppklaringen, sier Formo.

I slutten av september omtalte Nettavisen, og flere medier, at PST vil tiltale Bertheussen for en rekke straffbare forhold.

Bertheussen har hele tiden nektet straffskyld for alle forholdene.

«Det har kommet mange forespørsler om intervju men jeg håper dere forstår at det blir for vanskelig. De ønsker bilder av meg. De har ingen fordi jeg aldri har stilt opp på noen. Jeg har aldri ønsket meg noen plass i søkelyset til hverken den ene eller den andre. Nå har media i månedsvis tært på det ene bildet de har brukt uten samtykke og uten å gjøre opp for seg. Det lille som er igjen av mitt privatliv må beskyttes, så de får ikke nye bilder meg», skriver Bertheussen.



PST har ikke besvart noen av Nettavisens henvendelser.

14. mars i år ble Bertheussen pågrepet og siktet av PST. Hun er samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara som tidligere i år måtte trekke seg på grunn av saken. Politiet mistenkte Bertheussen blant annet for å ha tent på en bil natt til 10. mars. Politiet rykket ut, og brannen ble raskt slukket.

Bilen stod parkert ved parets hjem. Bertheussen ble også siktet for å ha diktet opp et straffbart forhold i forbindelse med den påtente bilen.

«14. mars‬ ringer det på døren og jeg åpner med et smil «hei dere er tidlige sier jeg» til de tre sivilkledde som står på trappa. Vi hadde avtale ‪kl 18.30‬ for enda en samtale om sikkerhetstiltak, noe vi var vant med etter alt klusset som var rundt sikkerhetsopplegget. De ber om å få komme inn noe jeg fortsatt smilende sier selvsagt til og slipper dem inn i et hjem som har vært nedrent av div eksperter på sikkerhet i snart et år.

Den ene sier at jeg er siktet etter paragraf 225 bokstav b for å foreta noe som vekker mistanke for at en straffbar handling er begått uten at den er det. Jeg ser meg rundt, er dette en spøk?» skriver hun videre.

«Jeg blir forespurt om jeg ønsker advokat - noe jeg takker nei til og sier jeg ikke har gjort noe så det trenger jeg ikke, la oss bare bli ferdig sånn at jeg kan dra hjem. Jeg avhøres i time etter time stående i et lite rom med to etterforskere mens jeg blir filmet av to videokameraer og med flere etterforskere i tilstøtende rom som følger med. Jeg svarer på alt så godt jeg kan. Dette må jo snart være over tenker jeg.»

Hendelsen med bilbrannen føyde seg i rekken av handlinger som var begått mot den tidligere justisministeren.

Natt til 6. desember 2018 tegnet noen et hakekors og skrev ordet «rasist» på huset og bilen til Wara. I tillegg hang en hyssing ut av bensintanken på en bil som sto parkert ved huset, noe som ble ansett som et forsøk på å tenne på bilen eller en trussel om det.

17. januar var det et branntilløp i søppelkassen på utsiden av Waras hus.

11. februar undersøkte politiet en mistenkelig gjenstand som var plassert ved Waras bolig i Oslo. Et tøystykke med flasker ble funnet bundet fast med knute i en krok under støtfangeren på bilen. Det skal også ha blitt funnet spor av brennbar væske i flaskene. Politiets bombegruppe undersøkte gjenstanden og konkluderte senere med at gjenstanden var ufarlig.

4. mars rykket politiets bombegruppe ut til Wara og Bertheussens hus etter at det ble funnet et brev i postkassen. Brevet ble oppfattet som truende.

PST har innstilt på at Bertheussen skal tiltales for alle de straffbare forholdene.

I slutten av mars omtalte også Nettavisen nyheten om at sikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde (Frp) og hennes ektemann, den fremtredende stortingspolitikeren Christian Tybring-Gjedde (Frp), skal ha mottatt et trusselbrev sendt til boligen deres.

Nettavisen er kjent med at PST også vil tiltale Bertheussen for dette forholdet.

- Dette med trusselbrev inngår i det hun er mistenkt for, det er flere trusselbrev i den porteføljen, sa politiadvokat i PST Thomas Blom til Nettavisen.

Bertheussen har vært siktet eller mistenkt for til sammen åtte straffbare forhold som skal ha skjedd i tidsrommet 6. desember til 10. mars.

Da det ble tatt ut siktelse mot Bertheussen tidligere i år, var hun bare siktet for forholdet knyttet til bilbrannen. Men daværende PST-sjef Benedicte Bjørnland sa det var «naturlig å se sakene i sammenheng».