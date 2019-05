Lan Marie: - Jeg elsker bomringen

Rocket på scenen - og fikk stående applaus etter at hun kom med stikk til Frp.

FORNEBU (Nettavisen): Dansende gjorde nybakt mamma og Oslos miljøbyråd, Lan Marie Nguyen Berg, sin entre for landsmøte.

I sin tale harselerte hun med Frp-toppene:

- VG skriver om «bompengekrisen», og Frp innkaller til krisemøte. Tenk det - at et parti kan ha samferdselsministeren og finansministeren i seks år, og så kommer det plutselig en bompengekrise seilende helt ut av det blå, sa hun.

- Vi har en klimakrise. Vi har en naturmangfoldkrise. Det er helt krise at nordmenn lever med helseskadelig luft og utrygge skoleveier, og at folk må sitte på overfylte busser i kø bak matpakkekjørere.

Så gjorde hun det helt klart at:

- Vi har mange kriser, men vi har ikke en bompengekrise.

- Kjære landsmøte, Jeg elsker bomringen. Ikke fordi jeg elsker å betale avgifter. Men fordi bomringen er rettferdig og fordi den virker.

Så ramset hun opp hvorfor:

- Bomringen hjelper alle de tusenvis av barna i Oslo som har astma og rammes av høy luftforurensning. Den hjelper alle som ikke har råd til bil og er avhengig av bedre kollektivtransport. Den gjør hverdagen tryggere for barn som vil gå eller sykle trygt til skolen. Den bidrar til at lufta er bedre enn på mange år. Til at klimautslippene går ned. Til mindre biltrafikk. Og bomringen sikrer penger vi trenger til å bygge ut T-banen, trikken og sykkelveier, den reduserer biltrafikken og gjør det tryggere og triveligere å gå og sykle i byen.