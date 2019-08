Lan Marie Berg: - Venstre må si nei

Miljøbyråden i Oslo med tydelig råd til Venstre - som foreløpig er helt tause.

Miljøbyråden i Oslo, Lan Marie Berg, setter nå sin lit til Venstre:



– Venstre må si nei til denne avtalen. Amazonas brenner, titusenvis av ungdommer har streika for klimaet, men det eneste denne regjeringen er opptatt av, er å gjøre det billigere å kjøre fossilbil. Det er tragisk.

Hun mener Frp har fått panikk:



– Frp har fått panikk over dårlige meningsmålinger, og har lyktes i å presse igjennom en mer klima- og miljøfiendtlig politikk. Det er trist at Erna Solberg og KrF aksepterer dette, men enda tristere om Venstre lar seg overkjøre.

Miljøbyråden avviser fullstendig det å kutte i bompengene:



– For oss i Oslo er det helt uaktuelt å gå med på kutt i bompengene, som gir oss renere luft, og mindre biltrafikk og klimagassutslipp. Hvis regjeringen vil kutte i bompenger, kan de droppe monster-motorveier som ny E18, som er åpenbart i strid med nullvekstmålet, og som blir tredd ned over hodet på Oslos innbyggere mot flertallets vilje.

- Gavepakke til Frp

Hun maner Venstre til å fokusere:

– Dette er en gavepakke til Frp, en sluttpakke for Venstre, og et angrep på byene. Nok engang prioriterer Erna bilen over barn og unge framtid, sier Berg.



– Regjeringens politikk var allerede alt for dårlig. Utslippene gikk opp i fjor, og er stadig høyere enn de var i 1990. Nå skal den altså bli enda verre. Erna sier at hun vil ha større veier, færre bompenger og samtidig mindre trafikk. Det henger ikke på greip.​​​​