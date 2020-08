Lan Marie Berg har vist at hun ikke er til å stole på hverken for tilhengere eller motstandere av E18

Ny E18 vest for Oslo blir bygget mot Lan Marie Berg og MDG sin vilje. Dette er ikke bare et gigantnederlag for Lan Marie Berg. Hun viser også at ingen kan stole på henne.

Ny E18 i tunnel gjennom Bærum har sammen med Fornebubanen lenge ligget i Oslopakke 3, som omfatter store samferdselsprosjekter i Oslo-området. Dette har det vært kranglet om blant lokalpolitikerne i mange år før Oslopakke 3-avtalen ble undertegnet av Oslo og Akershus 5. juni 2016.

Har kjempet med nebb og klør

Den største striden står om ny E18 vest for Oslo, også kalt Vestkorridoren. Dette har særlig MDG vært sterkt imot. Partiet har fra sin posisjon i Oslo-byrådet brukt alle midler for å hindre at veien skal bygges. Den mest markante motstanderen har vært - og er - miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg. Hun har kjempet med nebb og klør for å hindre denne utbyggingen.

Et stort problem for Lan Marie Berg og Oslo-byrådet er at veien det kjempes så hardt om ligger i nabofylket Viken (tidligere Akershus). I Viken har ikke MDG like stor innflytelse som i Oslo, selv om partiet siden valget i 2019 har sittet i Fylkesrådet.

Nå går fylkesrådet i Viken inn for å garantere for veien, og siste hindring for å bygge ny E18 er dermed ryddet unna. MDG og SV er så sterkt imot dette at de nå velger å trekke seg fra det rødgrønne fylkesrådet i Viken, som dermed mister flertallet.

Har aldri godtatt avtalen hun skrev under

Signaturen til Lan Marie Berg står på avtaledokumentet for Oslopakke 3 som i 2016 altså ble undertegnet sammen med politikerne i Akershus.

Denne signaturen har byråd Berg aldri villet stå ved. Allerede i starten av 2016 truet hun med å forlate byrådssamarbeidet i Oslo dersom MDG ikke fikk viljen sin i E18-utbyggingen, kunne VG melde 15. februar 2016.

Her synes Lan Marie Berg sin signatur på Oslopakke 3-avtalen fra 5. juni 2016 som hun for Oslo har signert sammen med Andreas Halse og Eirik Lae Solberg.

Knappe fire måneder senere signerte hun likevel dokumentet som åpner for utbyggingen. Hun sitter som byråd ennå, og har altså ikke tatt konsekvensen av sine ord. Det er det i stedet MDG i Viken som nå gjør.

Håpet som forsvant

I årene etterpå har MDG og Lan Marie Berg forsøkt alt for å stoppe E18-utbyggingen. Forsøk på reforhandling har vært fremmet gjentatte ganger. Med rødgrønt flertall i Viken etter valget i fjor øynet MDG nytt håp om at veiutbyggingen kunne stoppes. Da Viken trakk garantien til prosjektet i februar i år så det lysere ut for Lan Berg.

Med Frp ute av regjering i vinter, og KrFs Knut Arild Hareide som ny samferdselsminister, øynet MDG og resten av Oslo-byrådet håp. Møter ble avholdt med samferdselsministeren, men Hareide viste seg ikke så forhandlingsvillig som håpet. Tvert imot fremmet han saken for Stortinget som vedtok utbyggingen den 19. juni i år. Bare den fylkeskommunale lånegarantien gjenstod.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har ikke villet stoppe utbyggingen av E18 vest for Oslo til tross for press fra politikere både i Oslo og Viken.

Den garantien kommer altså nå. Dermed synes alt håp ute for motstanderne av veien.

Anleggsarbeidene kommer etter planen i gang til vinteren.

En maktpolitiker ingen kan stole på

Den som står igjen som den store taperen her er Oslos miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg.

Byråd Berg har ikke bare tapt saken. Hun har også tapt anseelse.

Selvsagt overfor sine egne velgere som hun ikke makter å innfri valgløftene løftene til.

Men hun har også tapt anseelse overfor resten av befolkningen. Hun har med all tydelighet vist at hun ikke vedstår seg avtaler hun inngår. Hadde hun hatt ære, ville hun gått av i stedet for i 2016 å signere på at E18 Vestkorridoren skal bygges.

Det hjelper lite at hun nå skriker ut at dette er tidenes miljøsvik, all den tid hun selv for fire år siden signerte på at veien skal bygges. Hun har dermed vist at ingen, hverken tilhengere eller motstandere av veien, kan stole på henne.

Nå blir ny E18 vest for Oslo bygget mot Bergs og MDGs vilje. Tilbake står hun som en maktpolitiker ingen kan stole på.

For Lan Marie Berg er dette et gigantisk nederlag.