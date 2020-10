Lan Marie Berg med kontant svar til Siv Jensen: - Kallenavnet bærer jeg med stolthet

- Skulle kanskje trodd det gjorde oss til bestevenner, sier MDG-politikeren.

GARDERMOEN (Nettavisen): Frp-leder Siv Jensen strødde om seg med merkelapper på sine politiske meningsmotstandere i sin landsmøtetale lørdag.

- Blir det Vingle-Jonas? Ulve-Audun? Bompenge-Lan? Eller Kommunist-Bjørnar? sa Jensen og spurte hvem Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil samarbeide med.

Utspillet har fått en rekke politikere til å reagere kraftig på sosiale medier, og Jensen er blir beskyldt for mobbing.

Nå kommenterer MDGs miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg, sin merkelapp for første gang - og svaret hennes skiller seg kanskje litt ut.

- MDG har vært krystallklare på at vi ønsker høyere bompenger i Oslo, så det kallenavnet bærer jeg med stolthet, sier Berg til Nettavisen om å bli kalt Bompenge-Lan.

- Jensen var bompenge-dronning

Berg svarer imidlertid med samme mynt, og kaller Jensen «bompenge-dronningen».

- Paradokset er vel at Siv Jensen har vært Norges bompenge-dronning i 6 år som finansminister. Man skulle kanskje trodd at det gjorde oss til gode venner, men vi er rivende uenig om hva bompengene skal brukes til, sier MDG-politikeren.

Hun understreker at bompengene er helt nødvendige for å kutte i klimautslippene og for å finansiere store og viktige kollektivprosjekter i byene.

- Jensen vil ha store og unødvendige motorveier som bidrar til mer biltrafikk, høyere klimautslipp og helsefarlig luft i byene. Jeg vil ha høyere bompenger for å redusere klimautslippene og finansiere store og viktige kollektivprosjekter i byen, sier Berg.

- Trump-etterlignende retorikk



Samferdselsminister og tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide (KrF) er en av dem som reagerer sterkt på Jensens karakteristikker av sine meningsmotstandere.

«Registrerer at Frp og Siv Jensen velger å senke debattnivået med Trump-etterlignede retorikk der det blir viktigere å stemple andre med merkelapper enn å peke på gode politiske løsninger. Jeg mener vi trenger å gå inn i dette spesielle valgåret med respekt for hverandres ulikhet samtidig som vi kan diskutere hva som er de beste løsningene for Norge i en tid der verden preges av uro, usikkerhet og splittende retorikk», skriver Hareide på Facebook.

TRUMP-LIGNENDE: Samferdselsminister og tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide mener Jensen brukte Trump-etterlignede retorikk i sin landsmøtetale når hun setter merkelapper på sine meningsmotstandere. Foto: Paul Weaver

Stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap) reagerer med selv å sette en merkelapp på Jensen:

«Frp og Siv Jensen, aka Sverte-Siv, starter valgkampen med et heftig forsøk på å dra norsk valgkamp ned på Trump-nivå. Når går Høyre ut og advarer mot «skitten valgkamp» fra sin nærmeste allierte? Vi venter i spenning ...», skriver Henriksen på Twitter.

Mens Ap-politiker Marianne Aasen kaller det for mobbing.

«Dette har hun lært av en som stiller til valg i et annet land. Å bruke kallenavn kalles mobbing på skolen og hersketeknikk blant voksne», skriver hun.

Jensen: - Må tåle å bli tråkket på

Men Siv Jensen selv slår tilbake mot kritikken som har kommet etter hennes landsmøtetale. Lørdag ettermiddag tok hun ordet på landsmøtet for å forsvare seg.

- Noen mener jeg har mobbet noen. Da bør de kanskje gå i seg selv, sa hun, og viste til at hun selv er blitt kalt mye opp gjennom, som «forskjells-dronning».

- Jeg tar gjerne imot merkelappen anti-bompenge-Siv, sa hun.

STÅR PÅ SITT: Jensen gikk opp igjen på talerstolen på Frps landsmøte lørdag ettermiddag for å forsvare merkelappene hun brukte på andre politikere. - Jeg skal fortsette å kalle en spade for en spade, sa hun. Foto: Berit Roald (NTB)

Frp-lederen lovde også å fortsette med tydelige ordelag framover.

- Nei, jeg skal fortsette å kalle en spade for en spade, og si akkurat det folk tenker der ute - og da må folk tåle at jeg tråkker dem på tærne, sa Jensen.

Nettavisen er til stede og følger Frps landsmøte på Gardermoen.