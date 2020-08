Lan Marie Berg raser etter E18-vedtak: - Tidenes miljøsvik

MDG-politikeren reagerer kraftig etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier ja til garanti for bygging av ny E18.

- Flertallet i fylkesrådet i Viken har i dag gått inn for å stille en garanti for utbyggingen av E18, og dermed sikre Fornebubanen og utviklingen her på Fornebu, sa fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) på en pressekonferanse.

Samtidig går Miljøpartiet de Grønne (MDG) og SV ut av fylkesrådet i Viken på grunn av vedtaket. Nå får Arbeiderpartiet gjennomgå av MDGs miljøbyråd i Oslo, Lan Marie Berg, som på Facebook kommer med en kraftsalve mot avgjørelsen:

«Nå ser vi hvorfor MDG trengs.

I dag har Tonje Brenna og Arbeiderpartiet i Viken bestemt seg for å ofre det rødgrønne samarbeidet i Norges mest folkerike fylke for å få bygget en gigantisk motorvei inn til Oslo. Det er tidenes miljøsvik for Osloregionen og ubegripelig nå når vi har dårligere tid enn noensinne for å kutte klimagassutslipp.

Dessverre skjer dette gang på gang. Ap snakker om klima, men svikter i viktige klimasaker når det virkelig gjelder. De gir blaffen i beskjeden fra de tusenvis av unge som krever klimahandling nå. De ignorerer også fagfolkene som tydelig har vist at denne veien gir mer kø, kork og kaos og mer forurensing», er noe av det Berg skriver.

Til Nettavisen sier Berg at vedtaket er et brudd på Oslopakke3-avtalen, som finansierer samferdselsprosjekter i Oslo og Viken.

- Dette er tidenes miljøsvik i Oslo-regionen. Det er dessuten et soleklart brudd på Oslopakke 3-avtalen. Det er andre gang på få år at Høyre og Ap tvinger gjennom motorveiprosjekter, sier Berg, og påpeker:

- Om 10 år skal Osloregionen være fri for klimautslipp, og da må vi gjøre kollektivtilbudet bedre og billigere, ikke bygge mer motorvei.

Berg karakteriserer det som ubegripelig at Ap støtter motorveiplanene.

- Det er ubegripelig at Brenna ofrer fylkesrådssamarbeidet for å bli husket som den som tvang gjennom gjennom en gigantisk motorvei inn til Oslo. Det ser vi dessverre gang på gang. Ap snakker om klima, men svikter i viktige klimasaker når det gjelder. Tonje gir blaffen i beskjeden fra de tusenvis av unge som krever klimahandling nå, sier hun.

- Bryter med oss

Nylig avgått fylkesråd for MDG i Viken, Kristoffer Robin Haug, sier dette er et prosjekt på bilens premisser.

– Det vil føre til flere biler, mer utslipp og mindre penger til buss, bane og gang- og sykkelveier, sier Haug.

Han mener det er Ap som bryter med MDG, ikke omvendt.

– Klimaløfter fra Arbeiderpartiet er ikke verdt papiret de er skrevet på. Det sier seg selv at vi i MDG ikke kan fortsette i fylkesrådet. Arbeiderpartiet bryter med oss, sier Haug.

Respekterer avgjørelsen

MDG og SV hadde truet med utmeldelsen allerede før dagens ekstraordinære møte, noe fylkesrådsleder Brenna tok til etterretning.

- SV og MDG har i dag valgt å forlate fylkesrådet, til tross for at de ble tilbudt både delt innstilling i saken, stemme imot og ta dissens. Jeg respekterer deres avgjørelse. Det er helt frivillig å ta ansvar for å styre Viken, sa hun.

Fylkesrådet i Viken ved fylkesrådsleder Tonje Brenna, i anledning av at fylkesrådet i behandler saken om fylkeskommunal garanti for E18-prosjektet Lysaker – Ramstadsletta. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Trengte økonomisk garanti

Finansieringen av E18 er en del av Oslopakke 3, som også skal finansiere Fornebubanen. Derfor henger de to prosjektene tett sammen.

Selv om Stortinget vedtok utbyggingen før sommeren, deriblant med støtte fra Arbeiderpartiet, trengtes det en økonomisk garanti fra Viken for milliardprosjektet.

Prislappen for ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta i Bærum er anslått å bli på nærmere 17 milliarder kroner.